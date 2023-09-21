矽谷灣區文成杯網球賽 紀念陳文成事件

北加州台灣同鄉聯合會9月16日在佛利蒙市網球中心舉行一年一度文成杯網球賽。（主辦單位提供）

北加州 台灣同鄉聯合會9月16日在佛利蒙市網球中心舉行一年一度文成杯網球賽。今年有八支隊伍報名，比去年增加一隊，共超過百人參加比賽活動。文成杯網球賽是自從1984年開始至今已39年，此網球比賽是為了紀念1981年無辜遇害的陳文成博士，希望藉由每年的比賽，讓陳文成事件永遠不被遺忘，同時台美人以網球會友、運動健身、磋砌球技更能達到另一種交流互動的機會。

北加 州台灣同鄉聯合會長張正邦表示，陳文成博士在美求學與任教期間，始終關心台灣歷史和台灣政治的發展，曾研讀政治理論，積極參與同鄉會、人權會，並在財力上支持「美麗島雜誌」。

1981年5月20日陳文成攜妻與子從美國返台探親，因為曾捐款給「美麗島雜誌」而被警備總部於7月2日一早從家中帶走，7月3日陳屍於台灣大學研究生圖書館旁。陳文成的離奇死亡轟動海內外，當時的政府聲稱陳文成是畏罪自殺，然而陳文成的親友則指控陳文成遭到政府殺害，至今仍真相未明。

張正邦說，我們現在在台灣享受民主的果實，別忘了是許多年前，這些前輩的犧牲，尤其是陳文成博士。

今年文成杯網球賽許多參賽選手㩦家帶眷坐在球場草地旁，一邊野餐、一邊為參賽的選手加油打氣，每年聯合會舉辦的此項比賽，都吸引許多年輕族群，尤其是台美人的第二代、甚至第三代，讓台美人的精神繼續傳承下去，也給這個擁有39年歷史的活動注入新的元素和活力。