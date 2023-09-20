山火煙霧影響 空氣質量亮紅燈 建議減少戶外活動

南灣聖荷西市空氣質量受到山火影響。（EPA網站截圖）

19日（周二）傍晚開始，灣區 居民發現天空逐漸變的煙霧繚繞，空氣中充滿嗆鼻的微小顆粒。查閱手機應用上的空氣質量數據，已經達到不健康的級別。據悉，這是俄勒岡州和加州 西北部山火 受風向影響吹到了灣區。

「灣區空氣質量管理局（The Bay Area Air Quality Management District)」發布的空氣質量警報，從周二一直延續至今。警報稱山火造成的煙霧會損害空氣質量，達到美國環境保護署公布的高度到中度污染水平，但預計污染物水平不會超過國家24小時健康標準。

管理局還發布了在20日和21日兩天生效的「保護空氣警告（Spare the Air Alert)」。在警告生效期間，鑒於高濃度微小顆粒污染物的存在，在壁爐、火爐、室外火坑和其他設備燃燒樹木、木材、顆粒燃料和其他固體燃料，都屬於違法。

根據「國家環境保護局（EPA)」公布空氣質量的官方網站AirNow.gov提供的數據顯示，南灣多數地區空氣污染指數在20日上午超過了130，目前仍維持在115以上，對易感人群有害。易感人群包括有心肺疾病人士，長者、兒童及青少年。建議相關人群採取措施減少高強度戶外活動，減少戶外活動時間，等待空氣質量好轉再出門。