聖荷西市各界慶祝金恩博士圖書館開館20周年

聖荷西州大儀仗隊在圖書館外慶祝表演。（記者徐蓓蓓╱攝影）

聖荷西 市各界要員、聖荷西州立大學來賓以及300多位社區成員、圖書館 員工，捐贈人等，20日在聖荷西金恩博士圖書館共同慶祝其社區服務20周年。金恩博士圖書館同時是聖荷西公共圖書館（SJPL)主館和聖荷西州立大學圖書館。

聖荷西市長馬漢 （Matt Mahan) 說：「過去20年，金恩博士圖書館為無數聖荷西居民提供了學習和成長的機會。作為全國最大的市政-大學聯合圖書館，它代表了市政廳與聖荷西州大之間長久的夥伴關係。這一夥伴關係在我們面向未來共同為所有人創造更多機會的過程中只會不斷深厚。」

2003年開館以來，金恩博士圖書館就不斷公開其地方歷史文獻，舉辦展現城市豐富文化的聯展，以及增加創新空間支持中小企業職業發展，還有鼓勵大學內部的跨學科合作和研究。去年一年，圖書館吸引了近一百萬訪客，成為聖荷西市內真正不設門檻的最大公共建築。

「金恩博士圖書館是一座希望、機遇、聯繫和學習的燈塔，」圖書館長伯恩（Jill Bourne)說。「今天我們在這裡慶祝這一里程碑，是為了繼續不斷努力為所有人服務和推出更好的項目，把這個圖書館的遺產傳承下去。」

金恩博士圖書館佔地47萬5000呎，擁有超過35萬件公共藏品，包含90多個語種。學術收藏有超過130萬件實物和320萬件電子藏品。圖書館展出了視覺藝術家Mel Chin的作品。提供35間可供預訂的學習室，還有可供社區組織免費使用的大型會議室。還提供電子設備租借，無線網路，無線印刷和公共電腦。

「聖荷西州大正位於未來的震中，在沒有比這所圖書館更能體現這一點的了。從歷史資料到當代記錄，到面向未來的VR /AR及快速建模實驗室，圖書館將過去、現在與未來無縫銜接，是一個真正屬於校園和周邊社區每一個人的地方，」聖荷西州大圖書館主任梅斯(Michael Meth)說。