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侯友宜造訪矽谷高科技論壇 百億美元科技業、企業主出席

記者江碩涵、葛歆睿、侯俐安╱矽谷即時報導
國民黨總統候選人侯友宜20日抵達舊金山灣區，下機後直奔「矽谷高科技論壇」，與90位矽谷科技業、商會、企業主碰面。（記者葛歆睿╱攝影）
國民黨總統候選人侯友宜20日抵達舊金山灣區，下機後直奔「矽谷高科技論壇」，與90位矽谷科技業、商會、企業主碰面。（記者葛歆睿╱攝影）

國民黨總統參選人侯友宜20日抵達舊金山灣區，下機後直奔「矽谷高科技論壇」，與90位矽谷科技業、商會、企業主碰面。據悉，這場閉門會議有多位「深藏不露」的科技金童，整場論壇出席人士總資產加起來超過百億美元。

「矽谷高科技論壇」在佛斯特城Crowne Plaza舉行。飯店經營者、高齡百歲的蔡實鼎坐著輪椅、戴著氧氣罩，也親自迎接侯友宜，就為了表達支持與歡迎。在場知情人士表示，蔡實鼎早年在舊金山灣區僑界非常有名，也時常參與社區活動，近年來年歲已高，很少公開出行，上次公開迎接訪矽谷灣區的人士，應是2014年馬英九前總統過境舊金山時。此次高規格迎接侯友宜，也是想強烈表達支持國民黨的精神。

侯友宜在「矽谷高科技論壇」上一開場就以全程中文表達到訪之意，並由佛利蒙市議員邵陽擔任翻譯。侯友宜致詞表示，矽谷創造了許多厲害的科技大公司，包含Google、Meta等，台灣科技業也與矽谷有著密不可分的關係，矽谷這一站相當重要。

科技論壇開始前，全國冰球聯盟暨聖荷西沙魚隊母公司Sharks Sports & Entertainment（SSE）總裁比奇（Jonathan Beche）贈送背後有寫「HOU 23」字的球衣給侯友宜。侯友宜原本不知沙魚隊為何，經過在場人士提示後，立刻比讚，並開心合影。知情人士表示，23有著2023年的意思，也是沙魚隊當家最紅的球員號碼，因此有著旗開得勝的意思。

「矽谷高科技論壇」除了有六位科技業講者外，加州眾議員羅達倫（Evan Low）、聖他克拉拉縣議員李洲曉（Otto Lee）、史丹福胡佛研究院研究員郭岱君也到場。郭岱君的女兒則是擁有全球區塊鏈頂尖技術的Mysten Labs 產品經理萬佳昀（Bauer Wann）。萬佳昀也在論壇中發表演說。

史丹福胡佛研究院研究員郭岱君（左）、佛斯特城Crowne Plaza經營者蔡實鼎...
史丹福胡佛研究院研究員郭岱君（左）、佛斯特城Crowne Plaza經營者蔡實鼎等僑界人士參與「矽谷高科技論壇」。（記者江碩涵╱攝影）
侯友宜在「矽谷高科技論壇」上一開場就以全程中文表達到訪之意，並由佛利蒙市議員邵陽...
侯友宜在「矽谷高科技論壇」上一開場就以全程中文表達到訪之意，並由佛利蒙市議員邵陽（右）擔任翻譯。（記者葛歆睿╱攝影）
佛斯特城Crowne Plaza飯店經營者、高齡百歲的蔡實鼎坐著輪椅、戴著氧氣罩...
佛斯特城Crowne Plaza飯店經營者、高齡百歲的蔡實鼎坐著輪椅、戴著氧氣罩，也親自迎接侯友宜，就為了表達支持與歡迎。（記者江碩涵╱攝影）
全國冰球聯盟暨聖荷西鯊魚隊母公司Sharks Sports & Entertai...
全國冰球聯盟暨聖荷西鯊魚隊母公司Sharks Sports & Entertainment（SSE）總裁Jonathan Beche贈送侯友宜背後有寫「HOU 23」字的球衣，代表旗開得勝。（記者葛歆睿╱攝影）
佛斯特城Crowne Plaza飯店經營者、高齡百歲的蔡實鼎坐著輪椅、戴著氧氣罩...
佛斯特城Crowne Plaza飯店經營者、高齡百歲的蔡實鼎坐著輪椅、戴著氧氣罩，也親自迎接侯友宜，就為了表達支持與歡迎。（記者葛歆睿╱攝影）
國民黨總統參選人侯友宜20日抵達舊金山灣區，下機後直奔「矽谷高科技論壇」，出席人...
國民黨總統參選人侯友宜20日抵達舊金山灣區，下機後直奔「矽谷高科技論壇」，出席人士總資產加起來超過百億美元。（記者葛歆睿╱攝影）

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