侯友宜造訪矽谷高科技論壇 百億美元科技業、企業主出席

國民黨總統候選人侯友宜20日抵達舊金山灣區，下機後直奔「矽谷高科技論壇」，與90位矽谷科技業、商會、企業主碰面。（記者葛歆睿╱攝影）

國民黨總統參選人侯友宜 20日抵達舊金山灣區 ，下機後直奔「矽谷 高科技論壇」，與90位矽谷科技業、商會、企業主碰面。據悉，這場閉門會議有多位「深藏不露」的科技金童，整場論壇出席人士總資產加起來超過百億美元。

「矽谷高科技論壇」在佛斯特城Crowne Plaza舉行。飯店經營者、高齡百歲的蔡實鼎坐著輪椅、戴著氧氣罩，也親自迎接侯友宜，就為了表達支持與歡迎。在場知情人士表示，蔡實鼎早年在舊金山灣區僑界非常有名，也時常參與社區活動，近年來年歲已高，很少公開出行，上次公開迎接訪矽谷灣區的人士，應是2014年馬英九前總統過境舊金山時。此次高規格迎接侯友宜，也是想強烈表達支持國民黨的精神。

侯友宜在「矽谷高科技論壇」上一開場就以全程中文表達到訪之意，並由佛利蒙市議員邵陽擔任翻譯。侯友宜致詞表示，矽谷創造了許多厲害的科技大公司，包含Google、Meta等，台灣科技業也與矽谷有著密不可分的關係，矽谷這一站相當重要。

科技論壇開始前，全國冰球聯盟暨聖荷西沙魚隊母公司Sharks Sports & Entertainment（SSE）總裁比奇（Jonathan Beche）贈送背後有寫「HOU 23」字的球衣給侯友宜。侯友宜原本不知沙魚隊為何，經過在場人士提示後，立刻比讚，並開心合影。知情人士表示，23有著2023年的意思，也是沙魚隊當家最紅的球員號碼，因此有著旗開得勝的意思。