我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州房價創新高 聖馬刁中位數195萬最貴 聖地牙哥破百萬

嫌前車「開太慢」紐約貝賽爆槍擊案 槍手在逃

屋崙華埠旅行社被投訴收費高、扣護照 經辦人下跪道歉

記者劉先進╱屋崙即時報導
旅行社經辦人小河下跪，向顧客雷太太和兒子John·雷道歉。（記者劉先進╱攝影）
旅行社經辦人小河下跪，向顧客雷太太和兒子John·雷道歉。（記者劉先進╱攝影）

屋崙華埠9街夾Broadway的灣區旅遊（Bay Area Holiday）被數十個華人投訴高收費「欺詐老人」，不給錢就扣護照。經本報等媒體報導後，旅行社負責人江女士18日一一向八個到場的顧客道歉，退還服務費等款項。包括退還長者雷太太和先生的護照，返還665元服務費和押金。旅行社經辦人小河（Vincent）一度鞠躬並雙膝下跪道歉。江女士否認扣護照一事，但承諾，將改進小河的服務態度和溝通方式，改善旅行社經營方式，將收費明細更加清晰的寫在收據合同上，避免類似糾紛。

江女士也表示，每周日在屋崙門店辦公，手機號碼為415-608-8987，有疑問的顧客可到現場溝通，當面解決。「我會根據顧客的服務內容，具體情況具體退款。能退的一定退。也會讓小河向長者一一道歉。」在18日交涉中，被屢屢投訴的小河一度兩次下跪道歉。

雷太太和兒子John·雷收到退款和護照。兩人表示，滿意旅行社的處理，但希望以後改進服務態度，不要出現類似欺騙顧客的情況，用誠信經營，才能長長久久。

在屋崙華埠警員Wesley Huynh、美國華裔精神健康聯盟（MHACC）負責人彭一玲（Elaine Peng）、東灣台山同鄉會主席馬作林等人協助下，八個華人陸續收到退款，有的是簽證費或購買機票費，有的是失業金申請服務費等。

顧客辦護照業務 被臨時加碼收費

8月14日，雷太太到灣區旅遊，辦理和先生兩人的護照更新和一本護照的中國簽證申請。算上服務費和照相費，是565元，另外還有100元押金。當天下午，考慮到回國情況緊急，她又交了特別加急費400元，總共965元。但次日，雷太太就收到旅行社的微信，要加收每個人175元的手續費，總計350元。

雷太太非常生氣，認為當天沒說清情況，臨時加錢，要求停止辦理。但旅行社人員表示，已加班加點對更新護照加急處理，完成申請中國簽證。由於涉及人力和時間成本，依照政策和契約，不能全額退款。經過申請，願意退還一半的手續費作為善意。事後，雷先生一家暫停400元的支票支付，相當於付款665元。但至今還沒有辦理好護照更新和簽證，也耽誤原定和妹妹同行回國的行程。

旅行社退款返還護照 下跪道歉

18日經過交涉，江女士寫好665元的支票退錢，並返還兩本護照。還表示，不存在扣押護照問題，是因為護照辦理業務外包給他人，護照不在小河手上。雷太太一家要求停止辦理、退護照的訴求，小河也未轉告她，所以未退還。「如果小河當天沒有說清費用問題，對不起，我真誠向您道歉。他說話的方式比較直接，不妥當。」

小河一度鞠躬、雙膝下地，「對不起，小河解釋不到位。是政府收的護照手續費。能接受我的道歉嗎？」雷太太和兒子John·雷表示接受，「加州很文明，可以在規定時間內退款。希望你們真心的對待每個客人，生意做得更久，做得更大。否則的話，生意難持續。」

顧客投訴的問題頗多集中在加碼收費和服務態度惡劣。趙女士說，1月24日詢問簽證費，小河收取200元，1月30日又加碼250元。1月24日購買機票回香港，小河一開始收750元機。先是將機票費升價100元，後面又要求補款398元。趙女士被告知買不到國泰或星航機票。她選擇退票，收了450元退票費。「我要求看監控錄像，小河說只能警員看。錢的損失不是最大的問題，最大的問題是在法制社會，竟然還有人在華埠開店明目張膽地詐騙客戶。」

江女士說，小河深刻意識到自己的錯誤，希望趙女士能諒解，並再次讓小河下跪道歉，「他在語言上處理不對，說話不好聽，不過大腦。」江女士隨即退還450元退票費和250元加收簽證費。她說，每周日會在屋崙門店辦公，顧客可當面溝通解決，盡量根據情況退款。

旅行社經辦人小河下跪，向顧客道歉。（記者劉先進╱攝影）
旅行社經辦人小河下跪，向顧客道歉。（記者劉先進╱攝影）

旅行社負責人江女士（左）向顧客雷太（右）退還護照。（記者劉先進╱攝影）
旅行社負責人江女士（左）向顧客雷太（右）退還護照。（記者劉先進╱攝影）

華埠警員Wesley Huynh（右）和彭一玲（右二）在現場協助。（記者劉先進╱...
華埠警員Wesley Huynh（右）和彭一玲（右二）在現場協助。（記者劉先進╱攝影）

美國華裔精神健康聯盟負責人彭一玲（右）和旅行社負責人江女士溝通。（記者劉先進╱攝...
美國華裔精神健康聯盟負責人彭一玲（右）和旅行社負責人江女士溝通。（記者劉先進╱攝影）

簽證 屋崙 華埠

上一則

州議員慶祝「美拉尼法」通過 防止青少年芬太尼濫用

下一則

加州房價創新高 聖馬刁中位數195萬最貴 聖地牙哥破百萬

延伸閱讀

「料理鼠王」來了？華埠酒吧劇場櫥窗衛生「A」級標牌旁驚現老鼠

「料理鼠王」來了？華埠酒吧劇場櫥窗衛生「A」級標牌旁驚現老鼠
華埠商戶遭亂扔垃圾 促修法懲處

華埠商戶遭亂扔垃圾 促修法懲處
華埠商改區 邀各族裔「清談」 宗教

華埠商改區 邀各族裔「清談」 宗教
建東銀行屋崙分行喬遷新址9日盛大開業慶典

建東銀行屋崙分行喬遷新址9日盛大開業慶典
旅行社超收費、扣護照？華人集會抗議 業者否認

旅行社超收費、扣護照？華人集會抗議 業者否認

熱門新聞

顧客正在旅行社現場交流。（記者劉先進 ／攝影）

華人抗議旅行社費用過高且扣護照 旅行社回：並未扣押

2023-09-15 21:15
台灣日本航班的星宇航空商務艙座位，甚至提供有日式串燒選項。（受訪者提供）

星宇航空舊金山航線 9月12日開賣 12月首航

2023-09-11 19:30
入秋以來，南灣各市有關入室盜竊和竊車的報導不絕於耳。圖為桑尼維爾警車。（本報檔案照）

怪事 偷車賊闖入矽谷華裔人家 拿現金跪求別報警

2023-09-12 20:18
明年起搭乘灣區大部分公共交通工具不再需要Clipper卡。 （美聯社）

搭乘灣區公共交通 明年起不再需要Clipper卡

2023-09-12 02:20
在紅線內為蔬果隔離區，自家種植的蔬果不能離開居家範圍，蔬果的丟棄方式都需要額外特別注意。（受訪者提供）

東方果蠅入侵南灣 後院蔬果只能自家享用

2023-09-11 19:58
權威的高層建築地基工程師表示，舊金山千禧大廈恐怕永遠保持傾斜。（美聯社）

耗資1億修復 金山千禧大廈停止傾斜 但恐永遠無法扶正

2023-09-12 00:39

超人氣

更多 >
專家警告 勿用醋和小蘇打疏通阻塞水管

專家警告 勿用醋和小蘇打疏通阻塞水管
歐洲貴？這4國生活費不到美國的一半

歐洲貴？這4國生活費不到美國的一半
退休族財力不足 紅藍卡和白卡保障有限 優雅老去更難了

退休族財力不足 紅藍卡和白卡保障有限 優雅老去更難了
搞丟F-35墜毀戰機 美軍陸戰隊找到了「殘骸散落遍地」

搞丟F-35墜毀戰機 美軍陸戰隊找到了「殘骸散落遍地」
美新排名指標40年最大改變 這些公立大學飛升50名

美新排名指標40年最大改變 這些公立大學飛升50名