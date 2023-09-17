世報中秋嘉年華 金麥食品贊助大月餅

金麥老闆李文雄和Judy姐展示大月餅模具。（記者徐蓓蓓╱攝影）

中秋臨近，下周六(23日)就是民眾期盼已久的「世界日報 」中秋嘉年華了。灣區 知名餅家金麥食品再度與本報合作，精心手工製作56吋大月餅，共慶花好月圓夜。

說起如何製作出超大月餅，金麥老闆李文雄17日從後廚搬出骨董級的月餅模具。20多年前，世界日報第一次向金麥定製慶中秋大月餅時，他特地聯繫台灣的廠商，專門定製了這一款大月餅模具。廠商聽說尺寸後，都說從來沒有做過這麼大的。

大月餅的製作過程更是有講究。為了保證美味又不影響健康，餡料 是指定的新鮮鳳梨。可是新鮮鳳梨水分多，對餅皮的要求很高，對火候的把握也很苛刻。怎樣才能不破皮或者烤得太硬，秘訣全在老闆娘Judy姐幾十年經驗下來的手上功夫。

首先是要用二砂糖手工熬製糖漿，時間火候都要把握好，做出來的餅皮才乾松香酥又不破皮。其次包餡料的時機也要把握好，不然鳳梨餡和餅皮混雜一起，就影響口感。最後烤製的時間也很講究。受天氣濕度，溫度，餡料的影響，每次烤製要求的時間、溫度都不盡相同，全憑Judy姐老道的經驗來把握。

李文雄說：「吃月餅不是吃餡料。餡料和餅皮要層次分明，才會好吃。這樣香酥的餅皮別家是吃不到的。」

整個大月餅的製作過程費料費時，最多需要六個人一起合作才能完成。烤製成功的月餅色澤金黃，香鬆可口，微甜不膩，絕無添加劑，健康又美味。李文雄更是慷慨地一次性贊助兩隻大月餅，讓更多朋友可以品嚐到美味。

世報嘉年華當日下午2時30分，月餅會在主舞台當眾切開，在猜謎拿大獎節目之後與大眾分享。世界日報B1版左下角猜謎抽大獎欄目，勾選大月餅腰圍尺寸、填具資料後，923日在中秋嘉年華後現場，投入摸彩箱即可參與抽大獎。