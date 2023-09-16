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舊金山首辦大型夜市 台灣觀光攤位擠爆

記者江碩涵／舊金山即時報導
舊金山市首次舉辦夜市活動，經文處觀光組攤位被民眾擠爆，不少大人、小孩都跑來玩遊戲。（經文處提供）
舊金山市首次舉辦夜市活動，經文處觀光組攤位被民眾擠爆，不少大人、小孩都跑來玩遊戲。（經文處提供）

舊金山市首次舉辦夜市活動，駐舊金山台北經濟文化辦事處也不缺席，用行動力挺台灣女婿殷嘉立，經文處觀光組攤位被民眾擠爆，不少大人、小孩都跑來玩遊戲，也有主流人士詢問到台灣學中文資訊，熱鬧滾滾。

經文處觀光組副主任洪幸慈說，攤位有結合台灣燈會小提燈和夜市熱門套圈圈遊戲，讓民眾從遊戲中學習台灣節慶和12生肖，另也設有台灣旅遊諮詢專區，不少主流民眾表示計畫到台灣旅遊，開心得知「遊台灣．金福氣」抽獎活動到2025年6月底，可以在台灣騎單車、享受美食，許多人興奮地說將在10、11月到台灣旅遊。

也有不少曾到台灣學習中文的主流人士，特別前來攤位致意，表達他們對台灣的喜愛與美好回憶。主流民眾孟默修(Mathew)就在現場寫下他在台灣學習成果，也有不少目前在大學就讀的學生現場洽詢教育組，有關中文學習獎學金。

有不少曾到台灣學習中文的主流人士，特別前來攤位致意，表達他們對台灣的喜愛與美好回...
有不少曾到台灣學習中文的主流人士，特別前來攤位致意，表達他們對台灣的喜愛與美好回憶。（經文處提供）
主流民眾孟默修(Mathew)就在現場寫下他在台灣學習成果。（經文處提供）
主流民眾孟默修(Mathew)就在現場寫下他在台灣學習成果。（經文處提供）
不少目前在大學就讀的學生現場洽詢教育組，有關中文學習獎學金。（經文處提供）
不少目前在大學就讀的學生現場洽詢教育組，有關中文學習獎學金。（經文處提供）

洪幸慈說，台灣夜市活動熱力四射，幾乎九成到場民眾都知道夜市原創於我們台灣，非常開心能參與舊金山首屆大型夜市，除了舊金山夜市外，觀光組也將在9月23日到南灣參加世界日報中秋嘉年華，屆時也有夜市套圈圈活動，「圈住愛台灣，跟著我們遊台灣。」

舊金山市首次舉辦夜市活動，駐舊金山台北經濟文化辦事處也不缺席，用行動力挺台灣女婿...
舊金山市首次舉辦夜市活動，駐舊金山台北經濟文化辦事處也不缺席，用行動力挺台灣女婿殷嘉立，殷嘉立的先生許總雲（Lionel Hsu，右）就是台灣人。（經文處提供）
經文處觀光組副主任洪幸慈說，攤位有結合台灣燈會小提燈和夜市熱門套圈圈遊戲，讓民眾...
經文處觀光組副主任洪幸慈說，攤位有結合台灣燈會小提燈和夜市熱門套圈圈遊戲，讓民眾從遊戲中學習台灣節慶和12生肖。（經文處提供）

舊金山 觀光 教育

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