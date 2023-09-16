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受台灣夜市啟發 舊金山試點夜市登場萬人共創歡樂

中央社／舊金山15日專電
舊金山試點夜市共計超過70個攤位，美食之外，餘興節目、遊戲活動、藝術攤位，籌辦夜市的負責人裴狄特告訴中央社，人潮比她想像中更多，估計總人數超過1萬人。（中央社）
舊金山試點夜市共計超過70個攤位，美食之外，餘興節目、遊戲活動、藝術攤位，籌辦夜市的負責人裴狄特告訴中央社，人潮比她想像中更多，估計總人數超過1萬人。（中央社）

舊金山同志市議員殷嘉立受台灣夜市啟發，於選區推動試點夜市，今晚封街舉辦，舊金山市長布里德親自捧場。殷嘉立感謝台灣丈夫許總雲，表示「他出身台北，是我靈感來源」。

舊金山「日落區」（Sunset District）今晚人潮川流不息，一個充滿異國風情的夜市衝破阻礙熱鬧登場，讓近來深受治安惡化所苦的西岸大城舊金山，到了夜晚，人氣依舊沸騰。

夜市的幕後推手，是舊金山市議員殷嘉立（Joel Engardio），他去年當選後，與來自台灣的丈夫許總雲（Lionel Hsu）回台探親，當時舊金山已深陷治安惡化危機，並因遊民和毒品問題飽受外界批評，殷嘉立逛饒河夜市時，驚訝發現當地多元歡樂氣息，促成他在舊金山辦夜市的決心。

殷嘉立今晚接受中央社採訪，表示「夜市替生活帶來各種歡樂，它凝聚人群、改善街道安全、幫助企業商家，這些正是現在舊金山所需要的」。

他也告訴群眾，「舊金山不會走向『厄運循環』，我們可以克服厄運，就從今晚的夜市開始。」

媒體近來以「厄運循環」形容舊金山疫情過後所面臨之危機，即遠距上班、人去樓空、商家倒閉、稅收減少、市政服務不佳，最後，更多人選擇離開這座城市。殷嘉立告訴市民，「謝謝你們來這裡創造和支持歡樂」。

殷嘉立並甜蜜感謝丈夫許總雲，「我希望大家認識我先生，他給了我推動夜市的靈感，他的家人住在台北，那座城市有許多全球知名的夜市」。

殷嘉立說，舊金山的夜市會創造出自己的特色和風格。

今晚的夜市，共有超過70個攤位，美食之外，還有餘興節目、遊戲設施、手工藝品，籌辦夜市的負責人裴狄特（Angie Petitt）告訴中央社，人潮比她想像中更多，夜市從5時一路開到10時過後，估計總人數超過1萬人。

舊金山市長布里德（London Breed）今晚近8時驚喜現身夜市，與殷嘉立一起站上舞台，大聲高喊，「我們希望看見舊金山各個地區都有夜市」。

布里德近期大力整頓治安，她接受中央社訪問表示，11月亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會期間，世界各地將有很多人來到舊金山，她希望若情況順利，屆時也能舉辦夜市，讓大家感受舊金山城市的魅力。

舊金山市長布里德（左）15日晚間驚喜現身夜市，與殷嘉立（中）一起站上舞台，大聲高...
舊金山市長布里德（左）15日晚間驚喜現身夜市，與殷嘉立（中）一起站上舞台，大聲高喊，「我們希望看見舊金山各個地區都有夜市」。（中央社）
舊金山試點夜市15日晚間登場，主辦單位期望此活動能凝聚人群、改善街道安全、幫助企...
舊金山試點夜市15日晚間登場，主辦單位期望此活動能凝聚人群、改善街道安全、幫助企業商家，改善舊金山治安惡化的形象。（中央社）
舊金山同志市議員殷嘉立（右）受台灣夜市啟發，於選區推動試點夜市，15日晚間封街舉...
舊金山同志市議員殷嘉立（右）受台灣夜市啟發，於選區推動試點夜市，15日晚間封街舉辦，他感謝台灣丈夫許總雲，表示「他出身台北，是我靈感來源」。（中央社）

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