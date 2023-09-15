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華人抗議旅行社費用過高且扣護照 旅行社回：並未扣押

記者劉先進／屋崙即時報導
顧客正在旅行社現場交流。（記者劉先進 ／攝影）
顧客正在旅行社現場交流。（記者劉先進 ／攝影）

30個華人15日到屋崙華埠9街夾Broadway的灣區旅遊（Bay Area Holiday）示威抗議，認為該旅行社詐欺長者和顧客，加收不合理的服務費，且不給錢就扣押護照，是「無良商戶」。不過旅行社回應，沒有扣押護照，是按照美國法律遵守合同和諾言，為接受的服務支付相應的費用，尊重對方的時間和勞動。

馮女士說，她母親8月14日到旅行社辦理更新美國護照和申請中國簽證，共收取965元，包含服務費、特別加急費和照片費等，但旅行社經辦人小河（Vincent）第二天微信跟她母親說，每本護照還要加收175元，總計350元。馮女士說，她不同意辦理，小河「扣住護照不放」，只願意退還一半的手續費，且她三次預約，都沒有拿回護照，小河還威脅說，有她的住址電話等訊息，「叫我小心點！」

小河說，依據顧客簽訂的合同，服務費和加急費是不能退款的，且有些顧客的護照服務正在進行中，要和顧客約定時間、如何收取服務費，才能取回護照，「從未扣押護照」。他也否認威脅馮女士。

屋崙華埠巡警Tony Chang、美國華裔精神健康聯盟（MHACC）負責人彭一玲（Elaine Peng）、屋崙華促會（OCIC）理事會主席莊錦鎮、台山同鄉會華埠社安隊負責人馬作林在現場協助登記民眾投訴訊息。Tony Chang要求小河約定時間，返還市民護照，但也坦承，此事涉及民事糾紛，需要搞清楚商戶是否不合理收取太多費用，民眾需要到小額法庭爭取權益。

華人投訴：不給錢就扣護照

15日當天大批民眾到旅行社門口示威，他們舉著牌子寫著：「小河，請自重，勿欺長者」、「慘慘慘，還我血汗錢。」

華人YoYo王說，2021年12月曾希望旅行社幫父母辦理回美證，但交了700元後，小河說，這只是填表費，還要收取每人政府手續費600到700元。他後來嫌貴，只給一個家人辦理回美證，加了近700元，收據上寫明5個月辦好，直到今年6月、繳錢一年半後才辦成功。

馮女士說，8月14日她母親到該旅行社辦理護照更新和簽證事宜，她提供的發票收據上顯示，包括兩筆手續費，分別是235元和300元，以及一張加急的費用400元和照相費30元，總計965元。但她母親在次日就收到小河微信指出，支付政府費用130元，護照更新郵寄需要使用專用信封45元，每人還要再加175元。

馮女士覺得兩人就要350元，費用太貴，決定不辦理護照，希望退回當初費用和2本護照。但旅行社員工在微信上表示，已加班加點對更新護照進行加急處理，申請中國簽證工作也已完成，由於涉及人力和時間成本，依照政策和契約，不能全額退款。經過申請，願意退還一半的手續費作為善意。

一批華人到灣區旅遊社門口示威抗議。（記者劉先進 ／攝影）
一批華人到灣區旅遊社門口示威抗議。（記者劉先進 ／攝影）

馮女士認為此舉是以收取服務費「扣押護照」。她預約三次，都沒有成功拿回護照。此外，她說她好幾次親自到旅行社希望拿回護照，小河甚至當面在電腦上調出她的訊息，並對她說，「我知道你的電話和住址，給我小心點！」

旅行社：從未扣護照

小河在一份聲明中說，按照美國法律遵守合同和諾言，為接受的服務支付相應的費用，尊重對方的時間和勞動。

他隨後表示，馮女士辦理兩個護照更新和一個護照申請中國簽證，總共三項服務，上午交了手續費，下午又要求特別加急，再加上照相費，總計965元，均在合同收據上寫明。小河說，旅行社有退還護照的規則，要預約相互合適的時間，說清服務費怎麼收取，他從未說過「扣押護照」，「顧客的所謂預約，是指定時間，必須來拿，拿不到不行。」小河說，至於175元，則是政府費用和護照郵寄費，他否認曾威脅過顧客。還認為自己曾被顧客毆打，有錄像為證，但並未出示證據。

Tony Chang表示，要依據合同來判定費用的問題，如果顧客拒絕服務，旅行社應該歸還護照，「若旅行社已經做了簽證和護照更新服務，顧客要付費。」此事涉及民事糾紛，顧客可以到小額法庭申請裁決。至於口頭語言，要看具體情況，只有涉及到具體的威脅方式，才能進一步判斷。

屋崙華埠巡警Tony Chang（左）正在現場了解顧客的投訴。（記者劉先進 ／攝...
屋崙華埠巡警Tony Chang（左）正在現場了解顧客的投訴。（記者劉先進 ／攝影）
馮女士母親辦理護照更新和簽證的收據。（記者劉先進 ／攝影）
馮女士母親辦理護照更新和簽證的收據。（記者劉先進 ／攝影）
顧客馮女士和旅行社客服的聊天記錄。（記者劉先進 ／攝影）
顧客馮女士和旅行社客服的聊天記錄。（記者劉先進 ／攝影）
顧客馮女士和旅行社客服的聊天記錄。（記者劉先進 ／攝影）
顧客馮女士和旅行社客服的聊天記錄。（記者劉先進 ／攝影）

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