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第42屆祭孔大典9/24舉行 與主流社區接軌強調台美交流

記者江碩涵／灣區即時報導
北加州第42屆祭孔大典將於9月24日在金山灣區僑教中心舉行，這是海外最盛重、歷史最悠久的祭孔活動，圖為祭孔委員會成員，從左至右分別為秘書長陳亳蕙、前總召陳安東、僑務委員魏德珍、金山灣區僑教中心主任莊雅淑、總召邱佩芝、副總召施光庭、前總召高玉麗。（記者江碩涵／攝影）
北加州第42屆祭孔大典將於9月24日在金山灣區僑教中心舉行，這是海外最盛重、歷史最悠久的祭孔活動，圖為祭孔委員會成員，從左至右分別為秘書長陳亳蕙、前總召陳安東、僑務委員魏德珍、金山灣區僑教中心主任莊雅淑、總召邱佩芝、副總召施光庭、前總召高玉麗。（記者江碩涵／攝影）

加州第42屆祭孔大典將於9月24日在金山灣區僑教中心舉行，這是一年一度海外最盛重、歷史最悠久的祭孔活動，由四個單位組成，包括駐舊金山台北經濟文化辦事處、金山灣區僑教中心、齊魯會館及北加州中文學校聯合會。第42屆祭孔大典總召集人邱佩芝表示，今年特別著重於江祭孔大典推廣至主流，目前預估25位主流政界、學界人士到場，將有500人參與活動，同時也將表彰主流學區優良教師，將尊師重道的精神發揚光大。

邱佩芝表示，祭孔大典為什麼在海外推展很重要，主要是祭孔大典是中華文化傳統的一部分，承載著我們對至聖先師孔子的崇敬之情，也體現了華人對儒家思想的傳承和發揚，孔子的儒家思想在中國歷史上有著深遠的影響，他的有教無類更是我們教育界學習的典範，希望藉由祭孔大典將孔子偉大的思想及中華尊師重道的精神在海外傳揚。

北加州祭孔大典是海外最大的祭孔典禮，自1982年開辦以來，深獲美國主流社會的重視與認同。祭孔大典前總召兼僑務咨詢委員高玉麗表示，加州政府已於2000年通過177號法案，明確規定每年9月28日為加州孔子日，也代表加州重視華裔的傳統文化。

邱佩芝表示，祭孔大典主要的活動是紀念孔子辰釋奠典禮，「釋」代表為設置，「奠」為奠幣、祭品，北加州不僅繼承傳統有釋奠典禮，由學生來跳六佾舞外，也有學生們背誦弟子規，當天也將舉行優良教師頒獎、齊魯優秀學生獎學金頒獎、最佳貢獻獎等活動，今年也新增主流學區的K-12優良教師頒獎，希望將華裔尊師重道的精神在主流推廣。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，北加僑界不僅是海外僑社最早舉辦祭孔典禮的僑區，更是海外最大規模依循古禮舉辦的祭孔活動，且祭孔大典能與主流社區接軌，發揚尊師重道的精神，更能促進台美之間的文化交流。

僑務委員魏德貞表示，今年的最大特色就是將祭孔大典推廣至主流社區，不僅有聯邦議員、州眾議員、城市市長、縣市議員、學區委員等，就連加州財務長馬世雲也將到場參加，將是與主流互動最高的一年。

預計第42屆祭孔大典將有500人參加，其中包含主流政界、學界人士，華裔社區人士，以及許多參與六佾舞、弟子規的學生，僑胞若對祭孔大典有興趣，可直接到現場觀禮，參與活動。

加州 北加 灣區

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