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「若不想被逮捕，就交罰款」 詐騙佯裝縣警騙取萬元

記者王子涵╱舊金山即時報導
縣警長宮本表示，縣警或其他執法機構從來不會通過電話向公眾收繳罰金、通知法院傳票或通緝令等。（記者王子涵╱攝影）
縣警長宮本表示，縣警或其他執法機構從來不會通過電話向公眾收繳罰金、通知法院傳票或通緝令等。（記者王子涵╱攝影）

舊金山縣警辦公室12日發布緊急通告指出，近日發生多起偽裝成縣警執法人員騙取高額罰金的電話詐騙案件。目前已有受害人被騙取上萬現金，公眾需要提高警惕意識，以防被騙。縣警長宮本（Paul Miyamoto）在接受本報採訪時表示，縣警或其他執法機構從來不會通過電話向公眾收繳罰金、通知法院傳票或通緝令等。

縣警辦公室表示，電話詐騙是由一夥有組織的詐騙集團實施。目前辦公室每天都會接到大量民眾來電，核實是否需要繳納罰金，類似的騙局在近期有激增的趨勢。詐騙者偽造來電顯示，使部分民眾誤以為接到來自「舊金山縣」（San Francisco County）的電話。根據民眾反饋，詐騙者會使用真實警員或市府工作人員的姓名，以缺席出庭、未按時間繳納罰金等理由，威脅民眾「若不想被逮捕，就交罰款。」

宮本表示，罪犯利用公職人員的身份和姓名行騙，是濫用公職人員的權利，強迫受害者就範，讓騙術變得更加可信。他強調，就算真的警員致電，也不會通過電話叫民眾繳納罰款。

值得注意的是，縣警並未發現類似的電話詐騙有針對某一類人群的特征，前來核實信息的民眾來自全市不同的社區、不同年齡層。目前，縣警正針對一起典型的案件進行全力調查，以發掘行騙的全流程。

縣警辦公室表示，目前報案的受害者被騙取了一萬元現金，其他接到詐騙電話的民眾，被要求繳納的「罰金」在5000元至1萬元不等。

縣警辦公室公共信息官吳凱文(音譯，Kelvin Wu)表示，核實來電真偽的最好方式就是接到電話後記下警員名字，掛斷電話，在警局官網找到警員真實的聯繫方式，或撥打警局熱線進行求證。詐騙人員通常會要求通過現金、電匯甚至禮品卡的形式轉賬，這樣即使受害者在得知被騙後也很難追回財產。

宮本提醒民眾，不要在通話中提供任何個人身份信息或付款信息。當懷疑自己被騙後，迅速撥打縣警辦公室熱線進行報案：415-554-7225。

縣警辦公室也將在未來與社區合作，宣傳反詐騙知識，幫助民眾辨別真偽。

縣警長宮本表示，縣警或其他執法機構從來不會通過電話向公眾收繳罰金、通知法院傳票或...
縣警長宮本表示，縣警或其他執法機構從來不會通過電話向公眾收繳罰金、通知法院傳票或通緝令等。（記者王子涵╱攝影）

詐騙集團 舊金山 傳票

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