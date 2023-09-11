東方果蠅入侵南灣 後院蔬果只能自家享用

在紅線內為蔬果隔離區，自家種植的蔬果不能離開居家範圍，蔬果的丟棄方式都需要額外特別注意。（受訪者提供）

加州 灣區四季如春，在自家後院種植蔬果都能有很不錯的收穫。許多居民都在院子裡有種植檸檬、橘子、蘋果等平常不需要特意照護的蔬果，收穫頗豐時還會嘉惠分享給鄰居好友。但由於東方果蠅（oriental fruit flies）的入侵，聖他克拉拉縣官員宣布，聖縣部分地區需要進行本土水果與蔬菜 農產品的隔離政策。在隔離區規範內自家種植的蔬果不能離開居家範圍。另外，隔離區內蔬果的丟棄方式都需要額外特別注意。

聖他克拉拉縣中文公共訊息官張繼月（Anne Chang），表示，聖他克拉拉縣檢測出有東方果蠅的蹤跡。為避免加州農產業未來遭遇重大損失，聖他克拉拉縣部分地區都需要將本土產出的蔬果和一般的農產品隔離開來。

張繼月提醒民眾，在隔離檢疫區內的水果蔬菜都不能離開院子、不能離開住家。自己種植的蔬果只能在自家食用，也不能送人。如果要丟，要裝在袋子綁緊，丟到一般垃圾桶內，不能放在有機園藝垃圾桶（green waste）。她同時表示，希望民眾能將這份重要訊息多多轉傳給隔離區內的家人朋友，讓所有人一起保護加州的農產業。

東方果蠅是源自亞洲的入侵型農產業害蟲，會在果實上產卵，幼蟲會鑽進果實中，進而導致農作物無法食用。加州天氣得天獨厚的適合種植多種農產品，是農業大州。東方果蠅會造成許多加州的農產品損害，例如酪梨、蘋果、柑橘類水果、番茄與辣椒，都是重點受害植物。