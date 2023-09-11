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星宇航空舊金山航線 9月12日開賣 12月首航

記者孫愛薇╱南灣即時報導
台灣日本航班的星宇航空商務艙座位，甚至提供有日式串燒選項。（受訪者提供）
台灣日本航班的星宇航空商務艙座位，甚至提供有日式串燒選項。（受訪者提供）

灣區民眾期待已久的星宇航空桃園往返舊金山航線，9月12日正式開賣，各家旅行社紛紛摩拳擦掌搶下開航票務商機。星宇航空規畫12月16日桃園往返舊金山航線首航。目前星宇航空公司初步安排每周三班個班次來往桃園與舊金山，初期班次為每周二、四、六各飛航一班，等到明年時預計再增加為每日一班。

在灣區開業已經15年的世代旅遊 （E Star Travel）提供星宇航空開票服務。票務負責代表Emily本身自己就是星宇航空迷，為了一睹星宇航空的開航服務，甚至遠赴台灣搭乘星宇航空台北到日本的商務艙。

體驗到星宇航空服務的Emily，覺得整體航空的體驗很不錯。服務從櫃檯開始很親切，機上的空姐服務，也是非常親切。日本線的商務艙甚至還有燒烤跟串燒的選項，和特調的酒類，餐飲服務可謂是非常的周全與細心。在商務艙的座位部分，還有隔板可以拉起來，讓商務艙旅客有更多個隱私空間。就連耳機還是有防噪音設計，戴耳機後可以很安靜的休息。

桃園至舊金山的星宇航空航段，配置為空中巴士A350-900型廣體客機，經濟艙的內部設計更為寬鬆。星宇航空的經濟艙是更為寬鬆的3-3-3配置座位，而不是一般常見的3-4-3配置。位在中間的經濟艙座位不是擁擠的四個位置連排，而是三個座位連排，讓經濟艙的乘客也會覺得空間上比較舒適。另外座位採用4k高畫質的螢幕、藍芽無線耳機等高品質配備，對經濟艙的旅客也是提供高品質的設備服務。

Emily也提到，在星宇航空開賣前，已經有不少旅客打電話來詢問星宇航空的票務事宜，每天都有接到來詢問的電話。旅客對於開航非常的期待，甚至有專程想要搶首航的旅客。

今年12月16日之後，灣區旅客即將不只有華航、長榮與美國聯合航空的桃園-舊金山直航班機選擇，還有星宇航空加入服務行列。旅客期待新加入的星宇航空帶來市場良性競爭，提升直航班機的服務品質。

Emily分享她搭乘台灣日本航班的星宇航空商務艙座位，並表示機上服務與餐飲非常不...
Emily分享她搭乘台灣日本航班的星宇航空商務艙座位，並表示機上服務與餐飲非常不錯。（受訪者提供）
星宇航空位在桃園機場的貴賓室迎賓入口，設計低調奢華。（受訪者提供）
星宇航空位在桃園機場的貴賓室迎賓入口，設計低調奢華。（受訪者提供）

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