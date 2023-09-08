酒店改遊民住所 華人說NO 質疑出價太高 決策不透明

華人地產經紀龔之棟說，附近柯爾瑪市類似建築，有80個房間，只需要1600萬，聖縣出價3300萬，明顯過高，是浪費納稅人的資金。（記者劉先進 ／攝影）

聖馬刁縣議會之前投票，決定用3300萬元購買位於密爾布瑞擁有100間客房的La Quinta酒店，改造成支持性住房Homekey 項目，以安置遊民 。密爾布瑞數十個華人 和其他族裔居民，8日在酒店前舉行記者會，反對出售酒店，呼籲加強決策透明，讓獨立的評估師對酒店進行重新估值，立即停止購買該酒店。華人地產經紀龔之棟（Donald Kung）說，附近柯爾瑪(Colma)市類似建築，有80個房間，只需要1600萬元，聖縣出價3300萬元，明顯過高，是浪費納稅人的資金。

12日上午，縣議會將投票決定，授權縣議長簽署一份房地產買賣協議和託管指示，以便聖縣出價3300萬元購買酒店。大批居民將到現場反對。

市長施耐德（Ann Schneider）說，縣政府在非公開會議上決定購買酒店，意味著沒有在民眾面前討論。縣議會決定後，才邀請密爾布瑞市議會開會。「這不是民主，這不是美國的方式，也不透明。」她說，購買酒店後意味著酒店的旅館稅消失。1月份，南舊金山一棟 171 個單元的酒店，以 3100 萬的價格出售。而聖縣只評估這一處酒店房產，就出價3300萬元。「如果我是業主，有報價比房產原價值高10%，我就準備退休，孩子也不想接受酒店。」

她表示，Homekey 項目初衷是收購空置酒店和陷入困境的酒店用於遊民居住。但La Quinta酒店的出租率約為80%到83%。就在上個月，該市的旅館稅是4萬到4萬5000元。疫情後，城市的酒店產業仍在恢復中。該市的酒店與舊金山旅遊業聯繫緊密，當中國重新開放機場時，可預見酒店業的增長。縣政府認為這是一家倒閉的酒店，完全錯誤。出售酒店，意味著每年消失60萬元旅館稅。市府還要花費20萬元為遊民提供服務，以及其他額外警員、消防費用，每年市府損失近100萬元。

龔之棟說，柯爾瑪一間房產，有80個房間，距離La Quinta酒店地址幾哩，估值1600萬元。但酒店99個房間，卻要花費3300萬元。「我們可以節省納稅人超過 1600萬元資金，來建造一個擁有80個房間的設施，用於精神健康護理、戒毒康復以及其他任何用途。我不反對幫助遊民，但要有效使用納稅人的錢。」

華人Alice Kuang說，若酒店改造成遊民住所，將有250萬用於管理100個遊民，平均每人每月2080元。根據史丹福的研究，50%的無住房居民，有認知障礙或精神失常。遊民入住，會在當地造成安全隱患。華人經紀黃寶楨（Tina Wong）表示，酒店本來有一部分房產稅和旅館稅，但改造成遊民住所後，這些稅收都將消失。