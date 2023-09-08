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「御糖有術」新班開課 如何用非藥物方式降血糖

記者江碩涵／灣區即時報導
El Camino Health華人健康促計畫 (CHI) 將於9月15日推出「御糖有術」新班，教大家。（El Camino Health提供）
El Camino Health華人健康促計畫 (CHI) 將於9月15日推出「御糖有術」新班，教大家。（El Camino Health提供）

根據統計，有40%以上的洗腎病人都是糖尿病患者，糖尿病前期是阻止糖尿病發生最好的時機。El Camino Health 華人健康促計畫 (CHI) 將於9月15日推出「御糖有術」新班，幫助糖尿病高風險的族群透過建立健康的生活作息，以預防糖尿病， 並提升整體健康。

華人健康促進計畫推出的「御糖有術」糖尿病預防課程，是根據聯邦疾病防治中心(CDC) 為糖尿病前期患者所設計的糖尿病預防計畫 (Diabetes Prevention Program)為基礎，該課程已經證明能夠以非藥物的方式來達到降血糖目的，這一整套透過飲食、運動和生活方式的改變，證明比藥物更能有效地預防糖尿病的發生。

為期三個月的御糖有術課程，不僅以科學實證為基礎，還根據華人的飲食和文化需要改編，課程完全免費，以視訊方式進行，是灣區唯一以中文進行的免費糖尿病預防課程。

今年初完成「御糖有術」課程的成員Joyce分享她的經驗。她說，御糖有術課程讓她在2022年七月的A1c (糖化血色素) 從5.9，十月降至5.6，這一次課程再測試時降至5.3，是近幾年來最低一次的數值。Joyce有信心地對血糖有問題的朋友說：「血糖是可以靠飲食和運動來控制的，因為我就是一個範例。謝謝精心策畫的課程。」

另外一位學員A1C 從6.2 降至 5.8，她分享：「我根據課堂學到的，重新調整飲食，增加運動的值跟量，學習怎麼樣減壓和注重睡眠方式。短期的進步完全要歸功於這個全方位健康生活形態的課程。」

「御糖有術」糖尿病預防課程涵蓋飲食，運動，睡眠和紓解壓力四個層面，全方位建立健康的生活作息，由熟諳華人文化的雙語营養師及糖尿病衛教師擔任講師, 輔導和課程編撰，課程包括減壓與靜坐課程，融入西方科學研究與中國傳統文化元素。

新班預定9月15日開課，以普通話進行，三個月視訊課程，每周五上午9時至10時30分上課，每個CDC 的糖尿病預防計畫22 份教材，中文改編，循序漸進方式學習完整內容。欲了解詳情，請致電650-988-3234，課程詳情和報名: www.elcaminohealth.org/chidpp

糖尿病 華人 血糖

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