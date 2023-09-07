我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞╱單價10元 華人這樣改造ADU超省錢

20億勁球得主 再砸4500萬購南加豪宅

北加州台灣鄉親聯合聲援台灣加入聯合國

記者江碩涵／矽谷即時報導
北加州矽谷台灣同鄉會、舊金山台灣同鄉會、台灣協志會，北美洲台灣婦女會北加州分會、FAPA 北加州分會發起聲援台灣加入聯合國活動。（主辦單位提供）
北加州矽谷台灣同鄉會、舊金山台灣同鄉會、台灣協志會，北美洲台灣婦女會北加州分會、FAPA 北加州分會發起聲援台灣加入聯合國活動。（主辦單位提供）

加州矽谷台灣同鄉會、舊金山台灣同鄉會、台灣協志會，北美洲台灣婦女會北加州分會、FAPA 北加州分會 9月3日於Sunnyvale Ortega Park聯合舉行一年一度夏季烤肉會，吸引許多鄉親及台美人第2、3代子弟250人共同參與，金山灣區僑教中心主任莊雅淑前往參加，這些社團於會中發起聲援台灣加入聯合國活動。

第78屆聯合國大會9月5日在紐約聯合國總部開議，並於9月18日至26日舉行總辯論。台僑表示，令人遺憾的是，聯合國屈服於中華人民共和國施壓，持續不當地將台灣排除在聯合國之外，這不僅損傷多邊主義理念，也違反聯合國成立宗旨所揭櫫尊重人權及基本自由的原則，更有礙全世界的正向發展。

北加州台灣同鄉聯合會長張正邦及鄉親呼籲聯合國及國際社會，正視台灣2,350萬人民參與聯合國體系的堅定決心，必須及時接受台灣入會，讓台灣善盡其國際社會責任，做出更多貢獻。

莊雅淑表示，感謝海外鄉親相挺及支持台灣，上個月副總統賴清德過境舊金山，台灣鄉親熱情加油、令人感動，並表示聯合國是國際事務協商的平台，在疫情期間台灣為世界做了許多貢獻，台灣被排除在聯合國之外，其實是國際的損失。

北加州台灣同鄉聯合會副會長陳文羿、矽谷台灣同鄉會會長林政原、舊金山台灣同鄉會會長林俊提、台灣協志會會長高逞陽、北美洲台灣婦女會北加州分會會長江詩怡、FAPA 北加州分會會長李華林及僑青2、3代與會鄉親及僑青2、3代，紛紛手持「UN -Global Peace with Taiwan」呼籲國際社會正視並譴責中國軍事挑釁、破壞台海和平穩定的不負責任行為，同時強調台灣是值得信賴且不可或缺的夥伴，因應全球錯綜複雜的挑戰。

北加州矽谷台灣同鄉會、舊金山台灣同鄉會、台灣協志會，北美洲台灣婦女會北加州分會、...
北加州矽谷台灣同鄉會、舊金山台灣同鄉會、台灣協志會，北美洲台灣婦女會北加州分會、FAPA 北加州分會發起聲援台灣加入聯合國活動。（主辦單位提供）
北加州矽谷台灣同鄉會、舊金山台灣同鄉會、台灣協志會，北美洲台灣婦女會北加州分會、...
北加州矽谷台灣同鄉會、舊金山台灣同鄉會、台灣協志會，北美洲台灣婦女會北加州分會、FAPA 北加州分會發起聲援台灣加入聯合國活動。（主辦單位提供）
台灣鄉親呼籲聯合國及國際社會，正視台灣2,350萬人民參與聯合國體系的堅定決心。...
台灣鄉親呼籲聯合國及國際社會，正視台灣2,350萬人民參與聯合國體系的堅定決心。（主辦單位提供）

聯合國 加州 北加

上一則

金山灣區華語文能力測驗 首度測試聽說讀寫

下一則

支持台灣加入聯合國 台僑集資買主流媒體廣告

延伸閱讀

金山灣區華語文能力測驗 首度測試聽說讀寫

金山灣區華語文能力測驗 首度測試聽說讀寫
谷歌被控壟斷手機軟體案 36州止訴

谷歌被控壟斷手機軟體案 36州止訴
台灣推參與聯合國 中外交部：聯大2758號決議不容挑戰

台灣推參與聯合國 中外交部：聯大2758號決議不容挑戰
紀欽耀投書美媒 籲挺台入聯合國

紀欽耀投書美媒 籲挺台入聯合國
尼日軍政府限制聯合國機構活動 下令驅逐法國大使

尼日軍政府限制聯合國機構活動 下令驅逐法國大使

熱門新聞

華人在機場乘坐飛機，連續兩次遭遇工作人員索要小費，差點因此耽誤登機。（受訪者供圖）

華人機場兩次遭「小費攻擊」 被廣播瘋狂點名

2023-08-31 20:16
美國22歲Netflix軟體工程師上月失蹤，如今遺體已尋獲，死因是自殺。（取材自臉書）

22歲Netflix工程師下班搭上Uber失蹤 屍體尋獲 死因曝光

2023-09-07 01:31
位在聖荷西Santana Row的特斯拉門市，在勞工節連假期間吸引眾多消費者前往賞車。（記者孫愛薇／攝影）

又降價至少15%+政府補助7500元 特斯拉看車人潮不斷

2023-09-05 00:50
100多人從30日凌晨開始在舊金山聯合廣場排隊，搶購斯沃琪（Swatch）限量版手表。（取自Swatch官網）

搶購Swatch限量表 100多人徹夜在聯合廣場排隊

2023-08-31 02:14
華人在機場乘坐飛機，連續兩次遭遇工作人員索要小費，差點因此耽誤登機。（受訪者供圖）

華人機場2遭「小費攻擊」 耽誤時間 被廣播瘋狂點名

2023-09-01 02:20
兩名聖荷西女子因涉嫌進口熱帶水果而面臨重罪指控，其中一些水果上感染了果蠅。（記者葛歆睿 / 攝影）

聖荷西2名亞裔女子非法進口熱帶水果 面臨種族指控

2023-09-02 20:47

超人氣

更多 >
你的血型是哪兩個字？ A型是「調和」、這血型「單純」

你的血型是哪兩個字？ A型是「調和」、這血型「單純」
22歲Netflix工程師下班搭上Uber失蹤 屍體尋獲 死因曝光

22歲Netflix工程師下班搭上Uber失蹤 屍體尋獲 死因曝光
蘋果股價會跌到什麼地步？分析師從技術面、基本面剖析

蘋果股價會跌到什麼地步？分析師從技術面、基本面剖析
習被軟禁還遭元老斥責？美媒：「妄議中央」難度非常高

習被軟禁還遭元老斥責？美媒：「妄議中央」難度非常高
11萬無證客湧入避難 市長「終於承認」：紐約即將毀滅

11萬無證客湧入避難 市長「終於承認」：紐約即將毀滅