金山灣區華語文能力測驗 首度測試聽說讀寫

北加州中文學校聯合會辦理華語文能力測驗已邁入第八年,今年則是首度辦理口語測驗與寫作測驗,限額20名。(記者江碩涵/攝影)

駐舊金山 台北經濟文化辦事處教育組與北加州 中文學校聯合會合作辦理「2023年度舊金山灣區華語文能力測驗」,將於11月12日舉行。北加州中文學校聯合會辦理華語文能力測驗(Test of Chinese as a Foreign Language, TOCFL)已邁入第八年,今年則是首度辦理口語測驗與寫作測驗,限額20名,要報名要快。

北加州中文學校聯合會表示,聽讀測驗將辦理三等六級考試,口語測驗與寫作測驗則將辦理入門基礎級、進階高階級考試,通過TOCFL的考生,將獲頒中華民國教育部 核發的華語文能力證書,做為申請教育部「台灣獎學金」與「華語獎學金」的語文能力證明,具有升學及就業優勢,也可視為AP中文考試模擬測驗,歡迎舊金山灣區想了解自己華語文能力的民眾踴躍報名應考。

TOCFL共分為三等六級。三等分別為入門基礎級、進階高階級及流利精通級,每一等依測驗成績再分為入門級、基礎級、進階級、高階級、流利級、精通級等六級。依據美國大學理事會(College Board)公布關於中文預修(AP Chinese Language and Culture)的課程說明,學生修習AP課程後的程度,接近全美外語教學協會(American Council on the Teaching of Foreign Languages)語言能力指標的中高級程度(Intermediate High),對應於TOCFL進階級,換句話說,通過TOCFL進階級的考生程度相當於可通過AP中文考試。

另外,兒童華語文能力測驗(Children’s Chinese Competency Certification, CCCC)適合七至12歲考生,共分萌芽級、成長級、茁壯級三級,適合兒童了解自身華語程度、並激發學習熱忱,也可做為家長及教師規劃及調整兒童學習步調的參考。

華語文能力測驗聽讀測驗報名費為40元、口語測驗及寫作測驗報名費各為45元、兒童華語文能力測驗報名費為30元,即日起至10月10日止受理報名。

可至下列網站報名:

華語文能力測驗聽讀測驗:https://goo.gl/dYtKFv

華語文能力測驗口語測驗:https://bit.ly/489meXM

華語文能力測驗寫作測驗:https://bit.ly/3P3Q4E6

兒童華語文能力測驗:https://goo.gl/sJa26F