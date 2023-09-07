22歲Netflix工程師下班搭上Uber失蹤 屍體尋獲 死因曝光

美國22歲Netflix軟體工程師上月失蹤，如今遺體已尋獲，死因是自殺。（取材自臉書）

美國22歲男子基達內（Yohanes Kidane）甫畢業就到加州Netflix 當軟體工程師，看似前途似錦，卻在8月14日下班搭上一台前往舊金山 的Uber後就此失蹤，根據最新消息，警方已在舊金山灣找到他的屍體，死因為自殺。

紐約郵報報導，舊金山灣區馬林郡警長辦公室指出，5日早上，一艘船隻發現基達內的屍體，並向海岸警衛隊發出信號，並在金門大橋 東北部海域將其打撈上岸，屍體已嚴重腐爛，死因證實為自殺。

來自紐約州的基達內8月14日失蹤，最後一次有人看到他乘坐Uber離開聖荷西公寓，前往舊金山。根據警長辦公室，基達內屍體顯示有「嚴重腐爛、長時間暴露在水生環境中以及明顯遭到破壞」的跡象，驗屍官最後證實他的死因是鈍器撞擊傷和溺水，死亡方式為自殺。

基達內失蹤後，有人在金門大橋迎賓中心附近發現他的物品、手機和錢包。根據他所拍攝的照片，他失蹤當晚大部分時間都在橋上。

基達內才剛進入Netflix工作第二周。他的大學室友也向警方透露，基達內失蹤前幾天才告訴他一次奇怪的Uber經驗。