我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華為手機引反彈 美眾議員籲停止向華為、中芯出口技術

華為發新機 美將續「小院高牆」限制 環時批嘴硬

僑委會實地訪視台灣華語文學習中心

記者江碩涵／灣區即時報導
TCML小狀元座談會中，金山灣區僑教中心主任莊雅淑（右三）、助理研究員陳玉明（中）與行政及學員合影。（主辦單位提供）
TCML小狀元座談會中，金山灣區僑教中心主任莊雅淑（右三）、助理研究員陳玉明（中）與行政及學員合影。（主辦單位提供）

為了解台灣華語文學習中心（TCML）運作情形，僑務委員會委託淡江大學台灣華語文學習中心至金山灣區、洛杉磯、底特律、紐約、華府等地區進行實地訪視。該研究計畫助理研究員陳玉明9月2日上午抵訪金山灣區，進行三天訪視行程。

金山灣區僑教文化中心主任莊雅淑當日向陳玉明說明當地的矽谷中文學校等六所TCML概況與特色，並介紹金山灣區文教中心，接著前往愛飛揚中文學校進行參訪。

愛飛揚中文學校負責人暨北加州中文學校聯合會長單聖玲邀請Daniel Henrietta、Krysta Henrietta、Brian Diehl等三位學員，共同參與座談，就「學習契機與動機」、「學習情形與心得」、「學習過程中最困難之處」、「學習其他外語與華語文之差別」等議題進行訪談。訪談後，學員表示已計畫明年1至3月前往台灣學習華語文，就學校選擇、住宿、簽證等，並請教相關意見。

莊雅淑與陳玉明隔日再前往小狀元教育學苑進行實地訪視。中心的區域主管黃心怡、資深主管史宜芬、主管Ting Wang、授課教師李梅英及學員Han Doung出席。陳玉明以「TCML負責人及工作人員」、「TCML教師」及「TCML學員」三部份進行交流座談，小狀元教育學苑以簡報方式說明，包括依學生程度分班或併班問題、各類中小型文化或招生活動、不同程度學生採用不同教材、入學程度快篩制度、實體與線上教學之效益等議題，Han Doung亦對陳老師提問一一回應。

莊雅淑說明前業通知各TCML免費僑委會所提供華測快篩2.0系統，鼓勵TCML多加運用，另對擴增生源、辦理聯合招生擴大行銷品牌等亦予以說明。

陳玉明表示，感謝金山灣區僑教中心協助訪視事宜，雖然逢美國勞工節長周末假期，但在中心事前協助、安排及準備，使得訪談第一站得以完成，未來將彙整相關訪談意見，做為僑委會TCML政策方向建議。

TCML愛飛揚座談會中，學員分享參加僑委會歌唱大賽影片資料。（主辦單位提供）
TCML愛飛揚座談會中，學員分享參加僑委會歌唱大賽影片資料。（主辦單位提供）
TCML愛飛揚座談會中，金山灣區僑教中心主任莊雅淑（左三）、老師陳玉明（左二）、...
TCML愛飛揚座談會中，金山灣區僑教中心主任莊雅淑（左三）、老師陳玉明（左二）、負責人單聖玲（右三）及學員們合影。（主辦單位提供）

灣區 教育 加州

上一則

加州生態多樣性日 下載手機應用程式參與活動

延伸閱讀

金山灣區媽媽教室邀富比士百大財務顧問 辦財務講座

金山灣區媽媽教室邀富比士百大財務顧問 辦財務講座
涉助長鴉片藥濫用 華格林支付金山2.3億和解

涉助長鴉片藥濫用 華格林支付金山2.3億和解
北美台灣屏東鄉親會慶20周年 會長交接

北美台灣屏東鄉親會慶20周年 會長交接
9月舊金山灣區升溫 民眾樂享夏日風情

9月舊金山灣區升溫 民眾樂享夏日風情
華語口說爭霸賽9月再賽

華語口說爭霸賽9月再賽

熱門新聞

華人在機場乘坐飛機，連續兩次遭遇工作人員索要小費，差點因此耽誤登機。（受訪者供圖）

華人機場兩次遭「小費攻擊」 被廣播瘋狂點名

2023-08-31 20:16
位在聖荷西Santana Row的特斯拉門市，在勞工節連假期間吸引眾多消費者前往賞車。（記者孫愛薇／攝影）

又降價至少15%+政府補助7500元 特斯拉看車人潮不斷

2023-09-05 00:50
此為方女士和先生此前存入的支票收據。（受訪者供圖）

華人灣區存支票 1000元不翼而飛 來回溝通5次BOA才願返還

2023-08-31 01:24
100多人從30日凌晨開始在舊金山聯合廣場排隊，搶購斯沃琪（Swatch）限量版手表。（取自Swatch官網）

搶購Swatch限量表 100多人徹夜在聯合廣場排隊

2023-08-31 02:14
華人在機場乘坐飛機，連續兩次遭遇工作人員索要小費，差點因此耽誤登機。（受訪者供圖）

華人機場2遭「小費攻擊」 耽誤時間 被廣播瘋狂點名

2023-09-01 02:20
兩名聖荷西女子因涉嫌進口熱帶水果而面臨重罪指控，其中一些水果上感染了果蠅。（記者葛歆睿 / 攝影）

聖荷西2名亞裔女子非法進口熱帶水果 面臨種族指控

2023-09-02 20:47

超人氣

更多 >
血型vs.性格 A型分析高手 AB型用「這方法」看穿問題

血型vs.性格 A型分析高手 AB型用「這方法」看穿問題
門前清理車子遇劫 芝亞裔婦遭搶匪以束線帶勒脖致死

門前清理車子遇劫 芝亞裔婦遭搶匪以束線帶勒脖致死
被動收入來源 理財專家說最常見是這四種

被動收入來源 理財專家說最常見是這四種
中國安部揭祕：CIA首位死在海外間諜 73年前在中被擊斃

中國安部揭祕：CIA首位死在海外間諜 73年前在中被擊斃
持紐西蘭護照回中國 10歲女被指「國籍衝突」引發熱議

持紐西蘭護照回中國 10歲女被指「國籍衝突」引發熱議