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加州生態多樣性日 下載手機應用程式參與活動

記者徐蓓蓓╱舊金山灣區即時報導
南灣庫比蒂諾市Wilson公園自然生長的蘑菇。（記者徐蓓蓓╱攝影）
南灣庫比蒂諾市Wilson公園自然生長的蘑菇。（記者徐蓓蓓╱攝影）

今年是「加州生態多樣性日」確立以來的第五個年頭，旨在慶祝和鼓勵保護加州得天獨厚的生態多樣性資源。加州是世界上生態多樣性最好的地區之一，被列為「生態多樣性熱點」，即獨特地方性植物和動物種群聚集的地區。在加州原產的6500種本地植物中，超過三分之一都是地方性品種。

生態多樣性指的是地球上生命的種類，包括從基因到物種到生態系統的所有存活的生命形式。加州擁有的植物和動物種類比國內其他任何一個州都要多。加州依山傍海，參差的地貌包括了美洲大陸的最高點和最低點，存留了難得的自然資源。

舊金山加州科學院科學家楊恩（Alison Young）表示，加州南北走向的地貌也起到了關鍵作用。

「我不認為加州的生態多樣性可以達到目前的程度，如果我們是東西走向而不是南北向的話，」她說。楊恩同時是科學院生物多樣性和社區科學中心的聯合主任。

科學家指出，加州的人口和經濟都深深依賴其土地，海洋和淡水水系所構成的複雜的生態系統。雖然一直在努力保護這難得的恩賜，但是整個生態系統依然不斷退化，岌岌可危。加州瀕危物種的數量超過了其他任何一個州，還已經失去了至少70%的原生植被。究其原因主要是棲息地遭到破壞，入侵物種和氣候變化。

加州自然資源秘書克羅夫特 （Wade Crowfoot）對媒體表示：「我們擁有著無與倫比的生態多樣性，但我們也有很多不利因素，其中包括我們把自己建設成了有4000萬人口的世界第五大經濟體。」

2018年，時任州長布朗頒布了「加州生物多樣性日」和「加州生物多樣性倡議」確定每年的9月7日為「加州生物多樣性日」。

「加州生物多樣性倡議」源於布朗在2017年集合加州生物多樣性專家起草的「保護加州本地生物多樣性未來憲章」。憲章確立了保護加州本地生物多樣性未來的願景和規畫。州政府，非營利組織和學術機構共同合作，努力推動憲章的實現。

紐森政府延續了布朗的政策，頒布了數道行政命令，其中包括30X30保護措施來加速對加州自然資源的保護，目的是到2030時實現對加州境內30%的土地和海岸的保護。

今年9月2日到10日期間，加州境內超過40家州立公園將舉辦活動慶祝「生物多樣性日」。公眾可以自由選擇參加。聖他克拉拉縣的活動是社區成員自主導引參觀Don Edwards舊金山灣區國立野生動物保護區，為期一周。

參加者可以免費下載inaturalist手機應用程式，記錄自己對自然的觀察結果，和其他用戶分享，並討論自己的發現。用戶每一項觀察結果都會被分享到「環球生物多樣性信息設施」這樣的科學數據庫。不論分享的是一隻從沒見過的蝴蝶，還是後院的雜草，都有可能對科學研究有所幫助。

灣區佛斯特市海岸水體曾經受到過污染（記者徐蓓蓓╱攝影）
灣區佛斯特市海岸水體曾經受到過污染（記者徐蓓蓓╱攝影）
北加半月灣海邊石縫中露頭的螃蟹。（記者徐蓓蓓╱攝影）
北加半月灣海邊石縫中露頭的螃蟹。（記者徐蓓蓓╱攝影）
灣區Diablo山區一帶生態環境良好。（記者徐蓓蓓╱攝影）
灣區Diablo山區一帶生態環境良好。（記者徐蓓蓓╱攝影）

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