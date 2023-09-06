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金山灣區媽媽教室邀富比士百大財務顧問 辦財務講座

記者江碩涵╱灣區即時報導
蕭朱玲是富比世百大財務顧問，有25年專業法律與財稅經驗，她將與僑胞面對面，探討信託、遺產與退休的規畫策略。（主辦單位提供）
蕭朱玲是富比世百大財務顧問，有25年專業法律與財稅經驗，她將與僑胞面對面，探討信託、遺產與退休的規畫策略。（主辦單位提供）

金山灣區媽媽教室將於9月15日舉行財經講座，邀請保險財務專家蕭朱玲主講「信託的迷思、更改與執行，兼談遺產與退休的規畫」。蕭朱玲是富比世百大財務顧問，有25年專業法律與財稅經驗。她將與僑胞面對面，探討信託、遺產與退休的規畫策略。

金山灣區媽媽教室負責人高玉麗表示，生與死一直是人生必經的起點與終站，沒有人能預測未來，要如何能提早退休享受生活，又兼具配合信託遺產的財務規畫，仍需專家協助，這次演講內容將包括投資報酬率與稅法規畫如何影響退休規畫，以及信託的迷思、更改與執行等。

蕭朱玲來自台灣，畢業於台大法律系，35 年前到美國並於林肯法學院(Lincoln Law School)及金門大學法學院(Golden Gate University, School of Law)取得法律與稅法學位，在加州成為執業律師，25 年前加入了紐約人壽，結合稅法、信託、理財產品的知識，展開了財務顧問的專業工作。

蕭朱玲 1997 年開始投入保險與財務服務事業，致力服務在加州矽谷地區的民眾。作為矽谷地區一名領軍保險業務經紀人，竭誠為個人和公司企業提供保險與財務產品，助其達成財務遠景。在遺產保持與財富累積方面，具有廣泛知識。專長是為加州的「高淨值」客戶及其家人和公司，提供量身訂做的保險與財務策略。

蕭朱玲在專業工作外，過去二十年來，也是社區活躍一 員，積極參與各種社區活動和慈善贊助，回饋社會，她曾登上富比士2021 財務顧問第 89 名，僅用 1 年時間，躍升至富比世2022 上榜全美頂級財務顧問第 46 名，2023 年 更再進一步躍升為富比世全美頂級財務顧問第 11 名、加州第 1 名。

時間：9月15日10至12時

地點：金山灣區華僑文教服務中心

電話：408-252-7070

保險 加州 退休

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