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金山掃毒3個月逮數百癮君子 民眾無感：毒販依舊猖獗

中國安部揭祕：CIA首位死在海外間諜 73年前在中被擊斃

金山掃毒3個月逮數百癮君子 民眾無感：毒販依舊猖獗

記者王子涵／舊金山即時報導
警方曾在一次抓捕行動中收繳超過1.2公斤的芬太尼，劑量足以讓1000名成年人致死。（舊金山警局提供）
警方曾在一次抓捕行動中收繳超過1.2公斤的芬太尼，劑量足以讓1000名成年人致死。（舊金山警局提供）

舊金山市警持續加強掃毒，市長辦公室日前表示，全市掃毒行動在進行三個月後取得突出進展，包括逮捕數百名販毒、吸毒者，收繳大量芬太尼等毒品；市地檢處並已起訴556個毒品重罪案。儘管掃毒行動的力度很大，但居民和商業主在真實的生活中並沒有感知到成效，他們認為，舊金山毒品仍然氾濫、毒販依舊猖獗。

掃毒行動不僅有舊金山市警與縣警的參與，同時還獲得了加州高速巡警與州國民警衛隊的協助，目的是終結舊金山街頭猖狂的毒品交易活動，主要執法區域在田德隆區（Tenderloin）與南市場區。

舊金山市警作為掃毒行動的主力，逮捕了超過450名在公共場所吸毒的毒蟲、300名毒販以及123名被通緝者。警方共收繳了103公斤毒品，其中56公斤為新型毒品芬太尼，該毒品的致命程度為海洛因（Heroin）的50倍。加州高速巡警也實施了100多次的抓捕行動。

作為掃毒行動的一部分，舊金山市地檢處對556個毒品重罪案進行起訴。地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）表示，毒販「從死亡和挾持社區中獲取利益」。

田德隆區被認為是舊金山街頭毒品交易的起始點，在疫情大流行後，毒品交易不斷擴大，迫使市長布里德（London Breed）發布全市緊急狀態。在田德隆，人類排洩物、使用過的針頭隨處可見，距離全市著名的商業區聯合廣場僅有很短的步行距離。

儘管掃毒行動的力度很大，但居民和商業主在真實的生活中並沒有看到成效。華人張先生表示，舊金山在走下坡路。毒品交易、遊民犯罪對小商業的打擊很大，政府主管並沒有傾聽民眾的聲音。「舊金山市區大不如前，許多企業被迫離開，遊民仍然佔領著街頭，這樣的城市怎麼會有發展前途？」

李女士在畢業後成功找到在salesforce實習的機會，她也從東岸搬到舊金山，住進了市中心的公寓裡。她表示，本來非常期待在新城市的生活，但舊金山的治安讓她感到害怕。「美國的大城市都會有遊民的問題，但是舊金山的情況比我去過的任何一個城市都要嚴重。」李女士說，「我每天兩點一線，下班後會直接回家，對市中心完全不會多看一眼。」

舊金山 毒品 遊民

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