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舊金山無人出租車擋路致死 勞工抗議扣留車輛

紐約時報：金正恩將訪俄國 與普亭洽談軍事合作

無人出租車擋路致死 勞工抗議扣留車輛

記者劉先進╱舊金山即時報導
專業司機艾斯柯巴說，無人出租車安全隱患很大。 （記者劉先進╱攝影）
專業司機艾斯柯巴說，無人出租車安全隱患很大。 （記者劉先進╱攝影）

一些勞工組織和市民，勞工節4日在舊金山無人駕駛汽車公司Cruise門外集會抗議，認為無人出租車擋住救護車，導致傷患延誤送醫致死，導致嚴重安全隱患。並指無人駕駛車真正受益的是億萬富豪，必須扣留這些無人駕駛車輛。

工黨統一戰線委員會（United Front Committee for a Labor Party）主席澤爾策（Steve Zeltzer）表示，有行人在一次事故中受重傷。救護車將其送醫院的過程中，被兩輛Cruise的無人車擋住，救護車停在路上，傷者失血過多而死。但無人出租車未被扣押

。「如果我在舊金山阻攔一輛試圖救人的救護車，會被警員逮捕。舊金山的情況是，政府部門看著傷者死亡，卻讓Cruise公司繼續運行而不受懲罰，這是雙重標準。州長紐森和他的公共事業委員會，還有舊金山機動車輛管理部門都拒絕履行職責。這些官員應該辭職、被彈劾。為什麼拒絕執行舊金山的車輛法規？難道他們凌駕於法律之上？」

澤爾策說，市長布里德可命令警方扣押這些無人出租車，因其違反法律。那兩輛阻擋救護車接走重傷行人的無人車並未承擔後果。在這樣的情況下，警車和消防員無法繼續前行。如果舊金山發生地震，將是致命危險情況。「這些汽車會停下來，就像在金山North Beach的情況一樣。車子停下來，有人會死。這是生死攸關的時刻。」

澤爾策認為，紐森和布里德對行人的死亡隻字未提。為什麼他們完全保持沉默？這些公司由億萬科技富豪控制。而布里德曾表示，希望舊金山成為人工智慧之都。「這裡是人工智慧的原點，我們在技術和技術應用方面沒有任何問題。問題是，誰能受益，誰控制技術？現在，控制技術的市億萬富翁，他們利用技術擺脫工人。高盛做了一項研究，美國和全世界有3.5億工人可能因人工智慧失業。」

美國演員工會SAG-AFTRA成員薩摩斯（Michael X Sommers）說，他曾被聘請扮演某部電視劇的角色。本來只工作一集，因為製片方喜歡自己的角色，為此工作三年。但是現在有了人工智慧，可能的情況是，他們記錄自己的形象，支付一天的報酬，其他三年的電視劇拍攝，均由人工智慧完成。「他們捕捉到這個角色的創作過程，並繼續使用，而無需向我支付報酬。在許多場景和群戲中看到的臨時演員，他們可以很容易地被AI替換掉。」

為私人公司開車的專業司機艾斯柯巴（Edward Escobar）表示，無人出租車的駕駛情況很糟糕，比醉酒的學生司機還差。車子在路上隨機停下，車速慢，不跟隨車流。其他司機不得不繞開他們。有一次白天的繁忙時刻，在Venice和市場街路口，綠燈亮了，但無人車趴在路面不動，他只好按喇叭，讓後面車倒退，他再倒車繞行。這可能會導致車禍，因此引發的問題呈指數級增長。「如果無人出租車撞死民眾，誰承擔責任，誰進監獄？」

艾斯柯巴說，加州公共事業委員會之前批准無人出租在舊金山運營。委員會專員雷諾斯（John Reynolds） 曾在2019年前擔任Cruise公司公司的法律顧問，他沒有回避做決定中的利益衝突。「他說，距離擔任顧問有足夠長時間，無需回避。但現在是開啟人工智慧自動化新時代的臨界點。在這個關鍵點上，他絕對應該回避。」

他表示，舊金山消防局局長、警察局均表示，現在不是讓無人出租上馬的最佳時間。洛杉磯交通局局長莫瑞（Jarvis Murray）也如此說。「支持方說會帶來安全，真的嗎？隨之而來的勞動力的永久性遷移、人力成本、社會成本，都會帶來影響。還有道德困境，責任問題等。」

美國演員工會SAG-AFTRA成員薩摩斯說，人工智慧對演員的影響頗大。（記者劉先...
美國演員工會SAG-AFTRA成員薩摩斯說，人工智慧對演員的影響頗大。（記者劉先進╱攝影）
澤爾策說，市長布里德可以命令警方扣押Cruise公司的無人出租車，因其違反法律。...
澤爾策說，市長布里德可以命令警方扣押Cruise公司的無人出租車，因其違反法律。（記者劉先進╱攝影）

舊金山 人工智慧 租車

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