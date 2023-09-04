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東灣紐華克好市多預計10月開幕

記者孫愛薇╱東灣即時報導
紐華克好市多新店即將在10月26日開幕，消息一出居住在東灣的居民熱烈討論。（受訪者提供）
紐華克好市多新店即將在10月26日開幕，消息一出居住在東灣的居民熱烈討論。（受訪者提供）

位於紐華克（Newark）的New Park Mall是東灣大型的購物廣場。結合現有119戶商家的服務，在十月即將迎來好市多Costco）的紐華克新門市開幕。開幕日期公開後引發東灣居民在社群媒體上的討論，更對New Park Mall商場的未來發展計畫極為關注。目前計畫中的好市多門市已經如預期準備開幕。整個計畫中還有結合住商混合建案、交通轉運和腳踏車道等完整的區域規畫。

雖鄰近已經有佛利蒙好市多的門店，但對於紐華克居民而言，好市多的新據點代表更方便的生活機能。目前已經可以在好市多佛利蒙門市內，看到懸掛紐瓦克新店即將在10月26日開幕的告示，告知往來的店內會員，新店開幕的時間。

關於好市多為甚麼在已有佛利蒙門店後，又在距離這麼近的紐華克再開一家新店？多位居民認為，佛利蒙門店已人滿為患，店內過於擁擠，找停車位很困難。紐華克好市多能分走一部分客流，減輕佛利蒙店的壓力。

有東灣居民表示，紐華克好市多開業之後，還是會選擇鄰近的佛利蒙好市多門市作為採買。主要是因為佛利蒙的稅較低。2023年紐華克的銷售稅（Sales Tax）為10.75%，而佛利蒙的銷售稅則為10.25%。雖然價差很小，但是能省則省。如果兩家門市距離差不多，會選擇佛利蒙門市。

每兩周至少會去一次好市多採買的常客Doris表示，超級期待好市多紐華克新門市開幕，希望未來周邊可以有更多的餐廳與商店進駐，帶動畫紐克區域上的發展。

好市多 社群媒體 Costco

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