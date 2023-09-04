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矽谷富豪集資購地造烏托邦 農民抨擊目中無人、傲慢掠奪

中央社／舊金山3日專電
媒體揭露購入北灣蘇拉諾縣大量土地的神秘投資者身分，包括矽谷多名重量級人士。圖為周邊三面土地已被收購的特拉維斯空軍基地。（美聯社）
媒體揭露購入北灣蘇拉諾縣大量土地的神秘投資者身分，包括矽谷多名重量級人士。圖為周邊三面土地已被收購的特拉維斯空軍基地。（美聯社）

舊金山與沙加緬度間的蘇拉諾縣，一群矽谷富豪花數年收購2萬公頃土地，想打造一座理想城市，神秘身分遭紐時披露後掀起軒然大波，農民抨擊目中無人，官員憂衝擊農業經濟。

近日，加州舊金山東北方的蘇拉諾縣（Solano County）因大片農業用地遭收購，引發美國媒體高度關注。紐約時報率先披露買主是矽谷富豪。

主要投資者地位顯赫，包括紅杉資本（Sequoia Capital）前合夥人毛瑞茲（Michael Moritz）、蘋果公司創辦人喬布斯（Steve Jobs）遺孀蘿琳（Laurene Powell Jobs）、領英（LinkedIn）共同創辦人霍夫曼（Reid Hoffman）。

自2018年到今年8月，投資者透過Flannery Associates公司，花費近9億美元（約新台幣287億元），進行逾300筆交易，逐步買下5萬英畝（約2萬公頃）土地，希望打造一座「烏托邦」理想城市。

紐約時報揭露，此計畫最初想法是出自前高盛交易員斯拉米克（Jan Sramek），他醉心於舊金山新創活力、卻又鍾愛瑞士蘇黎世的居住環境，於是向富豪們講述理念，並從矽谷支付服務商Stripe取得第一張支票。

知情人士表示，斯拉米克之所以相中蘇拉諾縣有幾個原因，除了仍屬灣區外，蘇拉諾縣的所有權集中、且經濟不如其他地區富裕，便於計畫實現。

消息曝光後，一個名為California Forever的計畫8月31日上線，網站首頁出現多張理想城市的圖畫，描繪出依山傍水、愜意人生的美景，並強調，這座城鎮會提供優渥薪資的工作機會、太陽能發電廠、還有公共開放空間。

由於這片土地緊鄰「曲維斯空軍基地」（Travis Air Force Base），一度引發外資介入疑慮。網站指出，資金來源97%為美國投資人、3%來自英國和愛爾蘭，並表示此前之所以秘密運作，純粹是為了避免短期土地投機熱潮。

儘管Flannery Associates公司出面澄清疑慮，表示將展開溝通對話，輿論仍持續延燒，不少居民批評此計畫目中無人，並譴責富豪「掠奪土地」。

「舊金山紀事報」今天報導，牧場主人麥考馬克（Jeanne McCormack）和麥德維茲（Al Medvitz）十分擔心125年歷史的牧場未來能否持續經營。雖然他們的牧場受法律保護未被詢問，但周遭土地被收購生出新的難題。

麥德維茲說，「這代表未來必須和不具農業經驗和專業的鄰居溝通」，且蘇拉諾縣許多農業家庭對土地有深厚的情感，卻因為富豪的幻想而被迫改變。

農場主人史萊佛爾（Kathy Threlfall）告訴「信使新聞」（The Mercury News），買家提出報價，雖然她已退休，但很喜歡社區環境，Flannery Associates的出現帶來壓力和混亂，鄰居們承受很大的痛苦，她也不打算達成協議。

富豪買地不足為奇，但根據法庭文件，收購面積從原本的1萬英畝擴張到5萬英畝，引發諸多爭議。美國「國會山莊報」（The Hill）引述沙加緬度電視台KTXL報導，指出不少聯邦和地方的民選官員對造鎮計畫有所顧慮。

聯邦眾議員湯普森（Michael Thompson）認為投資者還沒有具體計畫，打造新市鎮並非易事，會面臨各方障礙。加州參議員烏達多（Melissa Hurtado）直言，農業用地對社會經濟和國家安全都至關重要。

蘇拉諾縣費菲爾市（Fairfield）市長莫伊 （Catherine Moy）則誓言，將以各種方式阻止造鎮計畫，並於社群平台X寫道：「我們有堅定決心，會如灣區其他地方一樣，捍衛正義到底。」

投資 舊金山 矽谷

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