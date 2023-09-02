聖荷西2名亞裔女子非法進口熱帶水果 面臨種族指控
兩名聖荷西女子因涉嫌進口熱帶水果而面臨重罪指控，其中一些水果還感染了果蠅。
聖他克拉拉縣地檢處指出，42歲的Hanh Hong Huynh和36歲的Thanh Tuyen Huynh ，被指控密謀進口和銷售水果，違反聯邦和加州農業法。據悉，二人並不關聯，但她們的罪行都發生在2022年，當時被告安排從越南運來水果，故意將其貼上乾魚、咖啡或茶的標籤以逃避檢查。
2022年5月，當地官員要求Thanh Tuyen Huynh停止非法銷售蘭撒（Langsat）等熱帶水果。儘管如此，她仍然繼續在社交媒體上做廣告並繼續銷售。地檢處稱，一些被查獲的水果被發現嚴重感染了原產於東南亞的破壞性果蠅的幼蟲。
同樣是2022年5月，而Hanh Hong Huynh派一名親戚到阿拉米達縣的一家貨運機構取200磅 langsat。該包裹寄往她位於聖荷西東部的公司特雷西禮品店，並貼上乾魚、咖啡和茶的標籤。
聖縣檢察官羅森（Jeff Rosen）說：「這是嚴重且魯莽的行為。如果果蠅蔓延，會毀掉農作物。這個縣的農場和每個人的食品價格都受到威脅。」
根據當局規定，進口農產品必須接受農業部門的檢查，以確保其不攜帶果蠅等外來入侵害蟲。
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