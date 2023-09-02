我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

甄妮自爆「港姐曾是我家小三」 當年報導竟指向她

全球抽最多…紐約濃濃「麻」味 美網選手抱怨場內都是

聖荷西2名亞裔女子非法進口熱帶水果 面臨種族指控

記者葛歆睿 / 聖荷西即時報導
兩名聖荷西女子因涉嫌進口熱帶水果而面臨重罪指控，其中一些水果上感染了果蠅。（記者葛歆睿 / 攝影）
兩名聖荷西女子因涉嫌進口熱帶水果而面臨重罪指控，其中一些水果上感染了果蠅。（記者葛歆睿 / 攝影）

兩名聖荷西女子因涉嫌進口熱帶水果而面臨重罪指控，其中一些水果還感染了果蠅。

聖他克拉拉縣地檢處指出，42歲的Hanh Hong Huynh和36歲的Thanh Tuyen Huynh ，被指控密謀進口和銷售水果，違反聯邦和加州農業法。據悉，二人並不關聯，但她們的罪行都發生在2022年，當時被告安排從越南運來水果，故意將其貼上乾魚、咖啡或茶的標籤以逃避檢查。

2022年5月，當地官員要求Thanh Tuyen Huynh停止非法銷售蘭撒（Langsat）等熱帶水果。儘管如此，她仍然繼續在社交媒體上做廣告並繼續銷售。地檢處稱，一些被查獲的水果被發現嚴重感染了原產於東南亞的破壞性果蠅的幼蟲。

同樣是2022年5月，而Hanh Hong Huynh派一名親戚到阿拉米達縣的一家貨運機構取200磅 langsat。該包裹寄往她位於聖荷西東部的公司特雷西禮品店，並貼上乾魚、咖啡和茶的標籤。

聖縣檢察官羅森（Jeff Rosen）說：「這是嚴重且魯莽的行為。如果果蠅蔓延，會毀掉農作物。這個縣的農場和每個人的食品價格都受到威脅。」

根據當局規定，進口農產品必須接受農業部門的檢查，以確保其不攜帶果蠅等外來入侵害蟲。

咖啡 聖荷西 東南亞

上一則

網路釣魚 利用AI複製聲音冒充家人騙錢

延伸閱讀

矽谷老人被騙子盯上 2萬元蒸發

矽谷老人被騙子盯上 2萬元蒸發
舊金山商店停業、犯罪率高、居民遷離 矽谷商業、房產乘勢興起

舊金山商店停業、犯罪率高、居民遷離 矽谷商業、房產乘勢興起
打擊非法街頭飆車 聖荷西市長擬攜手社群媒體

打擊非法街頭飆車 聖荷西市長擬攜手社群媒體
未來10年內新建6萬住房 聖荷西未達要求

未來10年內新建6萬住房 聖荷西未達要求
電動公車維修中起火 VTA機械師救火負傷

電動公車維修中起火 VTA機械師救火負傷

熱門新聞

華人在機場乘坐飛機，連續兩次遭遇工作人員索要小費，差點因此耽誤登機。（受訪者供圖）

華人機場兩次遭「小費攻擊」 被廣播瘋狂點名

2023-08-31 20:16
此為方女士和先生此前存入的支票收據。（受訪者供圖）

華人灣區存支票 1000元不翼而飛 來回溝通5次BOA才願返還

2023-08-31 01:24
100多人從30日凌晨開始在舊金山聯合廣場排隊，搶購斯沃琪（Swatch）限量版手表。（取自Swatch官網）

搶購Swatch限量表 100多人徹夜在聯合廣場排隊

2023-08-31 02:14
華人在機場乘坐飛機，連續兩次遭遇工作人員索要小費，差點因此耽誤登機。（受訪者供圖）

華人機場2遭「小費攻擊」 耽誤時間 被廣播瘋狂點名

2023-09-01 02:20
Baekjeong的烤牛舌。（取自Yelp）

人氣韓式烤肉店進軍灣區 有人願排6小時吃它

2023-08-26 02:18
Cedar Viaduct實際完工的路段。（取自加州高速鐵路管理局網站）

金山、洛城高鐵工程進度龜速 拖15年還在蓋

2023-08-28 01:28

超人氣

更多 >
口罩令重啟？新變種病毒蔓延5州 住院人數連6周上升

口罩令重啟？新變種病毒蔓延5州 住院人數連6周上升
非裔孕婦拒下車接受盤查 遭俄州警擊斃「一屍兩命」畫面曝光

非裔孕婦拒下車接受盤查 遭俄州警擊斃「一屍兩命」畫面曝光
湘男尋親回家 才知母親找人冒充自己30年…背後原因令人鼻酸

湘男尋親回家 才知母親找人冒充自己30年…背後原因令人鼻酸
盡早儲蓄好處多 從25歲開始存錢 退休資產可達100萬美元

盡早儲蓄好處多 從25歲開始存錢 退休資產可達100萬美元
糧券新規「必須工作」75萬人失福利 共和黨要續砍經費

糧券新規「必須工作」75萬人失福利 共和黨要續砍經費