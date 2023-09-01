「爺爺 我坐牢要交保釋金」小心AI假冒家人聲音網路釣魚

聯邦貿易委員會營銷實踐部律師戴維森表示，在網絡釣魚欺詐中，常見的是冒充家庭成員，聲稱有家庭緊急情況。如今有AI技術加持，讓騙子的手段更可信。（記者劉先進 ／翻攝）

聯邦貿易委員會（FTC）和少數族裔媒體（EMS）1日聯合舉行論壇，會議主題為「網路釣魚 （CatPhished）—如何識別人工智慧 和網絡釣魚詐騙。」聯邦貿易委員會營銷實踐部律師戴維森（Benjamin Davidson）表示，在網路釣魚欺詐中，常見的是冒充家庭成員，聲稱有家庭緊急情況。騙子從社媒上下載受害者30秒音頻檔，利用人工智慧技術複製模仿聲音，輸入相應的文字，製造騙局，比如打電話說，「爺爺，坐牢需要保釋金。」失去駕照要買機票，又或遭遇車禍要賠錢搞定問題等。

戴維森說，在冒充家庭成員，聲稱家庭緊急情況的騙局中，最常見的是，壞人電話受害者，口中叫著爺爺或其他成員，聲稱有麻煩，需要一筆錢。比如說，假裝自己坐牢了，需要錢保釋。或出國旅行丟了護照，要錢買機票，又或除了車禍，需要付錢擺脫困境。「騙子經常說，請不要告訴任何人，我的父母會生氣。配偶會很失望。我只需要你快點給我匯款。這些都是大家耳熟能詳的騙局，已經存在很久。」

戴維森表示，AI 人工智慧幾乎讓騙局更可信、結果更糟糕。如果人們在網路上查找，可以找到十幾家公司幫助創建複製語音樣本，這很容易做到。複製語音技術有巨大用途。罹患疾病的失聲患者，可以很好地利用這些技術。但不幸的是，「犯罪者」也可以利用。在社交媒體上下載某個人說話的視頻或 30 秒內的音頻檔。然後利用AI複製聲音，然後輸入文字，讓複製的聲音朗讀。這意味著在家庭緊急情況騙局中，呼叫電話的聲音不一定是騙子的，可以是一個聽起來非常像家庭成員或親人的聲音。「這種經歷真的很令人不安。因為聲音聽起來，難辨真假。」