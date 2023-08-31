華人機場兩次遭「小費攻擊」 被機場廣播瘋狂點名

華人在機場乘坐飛機，連續兩次遭遇工作人員索要小費，差點因此耽誤登機。（受訪者供圖）

華人Harris 8月31日告訴本報，此前一家人從波士頓 機場坐飛機到灣區 旅遊，沒想到兩次遭遇工作人員索要小費，可謂遭遇「小費攻擊」。最離譜的是，因為在排隊時一家速食店的員工動作緩慢，且索要小費耽誤時間，他和家人幾乎是踩著點登上飛機，「最後登機廣播瘋狂呼點名叫我們，雖然沒有造成誤機，但仍然心有餘悸。」

金融服務公司 Bankrate 6月發布的一項調查顯示，66%的美國人對給小費持負面看法，其中Z世代（新時代人群）和男性往往是給小費最少的人。調查還發現，近年來，儘管老年人和女性更有可能給小費，但小費卻大幅下降。

Harris說，他和太太、兩個孩子一行四人，17日早上從波士頓機場飛往舊金山 。沒想到，在波士頓機場，不到一小時時間內，兩次被工作人員索要小費。第一次，在路邊辦理登記手續，並寄行李時，一工作人員說，「我可以幫你搞定行李問題。」他當時還沒反應過來，對方連續說了兩次，他連連點頭說，「多謝」。對方看他沒懂，乾脆直接講，「要給小費。」他才恍然大悟。「他開口要小費時，並非理直氣壯，而是四處張望，生怕被別人看到。」Harris無奈下就給了兩元。

考慮到從波士頓飛舊金山需要6個多小時，大人和小孩不能一直挨餓，Harris的太太又連忙跑到機安檢入口內的一家甜甜圈連鎖店排隊買吃的。「以前坐過長途飛機，知道頂著肚餓很難受。所以寧願人多排久一點隊伍，也要買點食物。」

華人在機場乘坐飛機，連續兩次遭遇工作人員索要小費，差點因此耽誤登機。（受訪者供圖）

現場顧客特別多。一行人從當天早上7時排隊，等到食物下單時，一工作人員忽然說，「小費放在電腦前的小箱子中。」連續講了三次，「相當於不斷提醒，就是給壓力，索要小費，當時其實連點的東西都沒有拿到，就提前要小費。我們就又給了兩元。」

Harris說，因為人多，工作人員動作緩慢，且索要小費浪費時間，差點耽誤一家人登機。「登機廣播最後時刻一直在點我們的名字。我在飛機起飛前15分鐘完成登機，非常驚險，幾乎是踩點上飛機。」

Harris表示，越來越不理解美國的小費文化。通常意義上，去餐廳坐下吃堂食，埋單時根據員工服務給15%上下的小費。如今，餐廳給出的小費建議，越來越高。有的餐廳建議最少要給18%，多的高達22%。此次到機場速食店吃飯，並無具體服務。連食物都沒有拿到手，工作人員憑什麼理直氣壯的提前索要小費？ 而且害得一家人差點誤機。

Harris說，這次他給的小費並不多。但關鍵不在於錢的多少，而是對方態度蠻橫無理。客人去吃飯，享受服務，再給一定額度小費，是作為對服務的認可。如果給得不夠多，會遭遇對方無形的壓力，好像對不起他們的工作一樣。「若經常碰到這樣的情況，我會減少外出吃飯或乾脆點外賣，估計一些餐廳更加明目張膽的開口要小費，且加碼越來越高。如此惡性循環，餐廳中沒人坐下吃飯怎麼辦？」