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勞工節長周末即將到來 快來看打折訊息

記者徐蓓蓓／灣區即時報導
Costco三星電子勞工節省錢活動 （Costco 網站截屏）
Costco三星電子勞工節省錢活動 （Costco 網站截屏）

勞工節長周末就在眼前。夏日即逝、秋日將至，正是換季購物好時節，各大商家都有哪些好deal呢？

Target：從現在開始到9月4號，廚房和餐廳用品最高折扣30%。從冰箱、微波爐到咖啡機、電鍋都有不錯折扣。網紅Oster MyBlend便攜個人攪拌機從29.99元直降19.99；Keurig K-Classic咖啡機從139.99元降價到109.99元；特富 T-fal 不沾鍋20件套從109.99減價到79.99元。同時所有戶外燒烤商品都以低價銷售。

Costco：三星電子勞工節省錢活動從8月28日開始到9月10日結束。冰箱折扣可達到1500元，洗衣機折扣有800元，電視和便攜電腦也有百元以上折扣。會員獨享的其他折扣從8月30日開始到9月24日結束，包括家居，日用品，食品，保健品，衣服和電子產品等，品種豐富。米其林輪胎也有50-100元的折扣，且免費安裝。

Walmart：帶籃球架防護網10英尺兒童蹦床從499.99元降價到179.99元。GE不鏽鋼雙開門智能冰箱從4199元降價到2949元。Real Relax按摩椅999元降價到688元。基本每個品類的商品都有降價，折扣最高可以達到65%。

Amazon：iRobot Roomba 694 掃地機器人從274.99降價到179元。Waterpik水牙線，原價99.99元，現價59.99元。KitchenAid 藝術家系列5夸脫廚房機，原價459.99，現價389.37。此外，蘋果，三星，索尼，博世等電子產品都有大幅折扣。Prime會員還有專屬福利，享受更多折扣。

Wayfair：勞工節大清倉折扣高達70%。部分床墊打折可以達到500元。Lakela書桌從449元降到174.99元，有褐色和黑色兩種可選。Modway電視櫃從650元降價到239.75元。Helmick 6抽屜櫥櫃從689元降價到269.99元。Cable Performance地毯原價265元，現價59.99元。

Homedepot：勞工節打折只到9月4日，欲購從速。LG 26平方呎不鏽鋼雙開門冰箱2599元降到1998元。三星前開門4.5平方呎高效自淨洗衣機999元降到628元。LG30吋6.3平方呎智能電氣爐灶1049元降至798元。其他電扇，電鑽，微波爐，梯子等家用設備也有50元以上折扣的。

IKEA：勞工節恰逢宜家80周年慶，折扣超過一千種商品。床及床上用品，食品和書桌一律8折。此外大學師生還可以享受額外85折優惠。活動只到9月5日，售完即止。9月5日前購物即可獲得一張15元抵用券，可以在9月6日到10月10日期間任何購物超過150元時抵用。

Nordstrom：夏季甩賣折扣高達60%。Tory Burch的Miller Knotted涼鞋折扣從198元直降60元到138.6元。不僅是夏裝，秋裝也同樣打折。

Gap：最高70%折扣。部分牛仔褲，運動衫及T恤5折。其他一律40%折扣。

Carter's童裝：所有商品全部5折。

Sephora：最高50%的折扣，Deal每天都不一樣。

Carter's 全場5折 （Carter's 網站截屏）
Carter's 全場5折 （Carter's 網站截屏）
Wayfair 最高折扣70% （ Wayfair 網站截屏）
Wayfair 最高折扣70% （ Wayfair 網站截屏）
Walmart 蹦床降價 （Walmart網站截屏）
Walmart 蹦床降價 （Walmart網站截屏）

勞工 三星 咖啡

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