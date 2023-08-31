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舊金山經文處迎新送舊 明年喬遷之喜

記者江碩涵／舊金山即時報導
舊金山經文處日前購置自有大樓，共七樓，面積5萬6000平方英呎，如今正在進行裝潢工程，最快明年喬遷。（資料照片）
舊金山經文處日前購置自有大樓，共七樓，面積5萬6000平方英呎，如今正在進行裝潢工程，最快明年喬遷。（資料照片）

舊金山台北經濟文化辦事處30日舉行迎新送舊活動。舊金山經文處長賴銘琪表示，感謝離任同事在任期間的努力及所取得的成果，同時也歡迎新同事加入。

這次的迎新送舊活動，離任組長蕭美蕙負責學務，而新任的組長郭卉蓁負責媒體跟協助南灣僑務、教育組組長董慶豐、副組長郭順德負責領務、副組長張文榮負責內華達、舊金山事務、觀光組秘書洪幸慈負責觀光推廣、秘書蔡育琦則負責文件證明。

蕭美蕙表示，任內經歷過兩次首長級過境專案，感受到美台關係的狀態愈來愈好，近期過境美國的副總統賴清德專案來看，可以感受到美方的禮遇以及給予的尊嚴。她說，其實許多學術界的高層也想與台灣有更多接洽。

蕭美蕙表示，「Why Taiwan Matters」，台灣要說台灣自己的故事，也愈來愈多年輕學子了解到，如果想要學習Chinese Study，應該要到台灣學習，因為台灣有學術資源的開放性，也有相當多學術機構互相合作，期許未來會有愈來愈多領域的人才交流，也讓台灣有更多表達立場與交流的機會。

賴銘琪表示，感謝離任同事在任期間的努力及所取得的成果，同時也歡迎新同事加入。除了迎新送舊活動外，經文處近來也有喬遷之喜。

賴銘琪表示，舊金山經文處近年來也在舊金山華埠穩紮穩打，日前購置自有大樓，共七層樓，面積5萬6000平方英呎，如今正在進行裝潢工程，將有全新的領務大廳，擴大為現在的兩倍大，讓領務服務更為順暢、可以服務更多僑胞，大樓並與北灣僑教中心結合，有開放給僑胞活動的公共空間，並提供收藏5000本書的圖書館，最快將於明年12月正式啟用，屆時也將成為舊金山僑界盛事。

駐舊金山台北經濟文化辦事處30日舉行迎新送舊活動。（記者江碩涵／攝影）
駐舊金山台北經濟文化辦事處30日舉行迎新送舊活動。（記者江碩涵／攝影）

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