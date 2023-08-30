金山警局逮1女毒販 繳獲3.5磅毒品

舊金山警局下轄的毒品市場機構協調中心 (DMACC) ，在田德隆區域逮捕涉嫌販毒的21歲屋崙女子蒙卡達。（警局供圖）

舊金山 警局本周表示，其下轄的毒品 市場機構協調中心 (DMACC) ，在田德隆區域逮捕了21歲的屋崙 女子蒙卡達（Juleisy Moncada）。她有販毒嫌疑。搜索她的住處發現，繳獲大約 3.5 磅的毒品和一把上膛的槍枝。毒品種類頗多，包括芬太尼、冰毒、海洛因等。

警方表示，在一個多月的時間裡，被指派到緝毒組的舊金山警官，開始調查一名涉嫌在田德隆區域販賣毒品的毒販。警官們找到可能的理由，獲得了對嫌疑人兩處住所和車輛的授權搜查令。

8月22日下午2時40分，緝毒組警官在Russ 街 100 號街區發現了嫌疑人，確認她是 21 歲的屋崙女子蒙卡達。在長達一個月的調查過程中，警方發現蒙卡達有販賣毒品的嫌疑，於是將其逮捕。在逮捕過程中，蒙卡達和她 2 歲的孩子在一起，警官從她身上發現並繳獲了疑似毒品。警官將其車輛拖走以作進一步調查。在蒙卡達的允許下，她的孩子被交由親戚監護。

緝毒組警官、田德隆警官和緝毒部門 (DEA) 警官，前往蒙卡達位於屋崙第78大道2500 號街區和Edes大道9600號街區的住所，並送達了搜查令。在搜查過程中，警官發現了一把上膛的槍枝，以及疑似芬太尼、冰毒（甲基苯丙胺）、基岩可卡因、海洛因、羥考酮（Oxycodone）和安乃近（Xanax）。警官還找到並查獲了與用於銷售毒品相符的證據。

警官將蒙卡達送往舊金山縣監獄，她因以下罪名被收監： 持有受管制物質用於銷售（芬太尼）、持有甲基苯丙胺用於銷售、持有基本可卡因用於銷售、持有海洛因用於銷售、維持使用/銷售麻醉品的場所、運輸受管制物質以及危害兒童。

警方表示，雖然已實施逮捕，但這仍是一項開放和積極的調查。任何知情者可致電警局415-575-4444，或發送短信至TIP411，並在短信中以舊金山市警局開頭。舉報者可保持匿名。