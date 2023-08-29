我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

展示城市衰敗、毒品交易…金山官員組「末日團」挨批請辭

圖輯／全員戒備…「百年最強」颶風伊達利亞 明天襲佛州

展示城市衰敗、毒品交易…金山官員組「末日團」挨批請辭

編譯廖宜怡／綜合29日電
因為策畫舊金山「末日觀光團」，拉德蘭已辭去社區投資與基礎設施委員會委員一職。（電視新聞截圖）
因為策畫舊金山「末日觀光團」，拉德蘭已辭去社區投資與基礎設施委員會委員一職。（電視新聞截圖）

舊金山一名官員策畫了一項具有爭議性的觀光活動，向參加者展示市中心的衰敗與骯髒。在遭到批評後，這名官員已辭職。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，拉德蘭（Alex Ludlum）去年才被市長布里德（London Breed）任命為舊金山社區投資與基礎設施委員會（Commission on Community Investment and Infrastructure）委員。他之所以辭職，是因為被人發現，他是最近引起爭議的「市中心末日徒步觀光團」（Downtown Doom Loop Walking Tour）的策畫人。這項觀光活動不久前已被取消。

拉德蘭在寫給市長布里德的一封信中說：「我很遺憾，我試著讓人們關注社區的惡劣街頭狀況和猖獗的犯罪行為，卻被誤解為是對受苦難者的嘲笑。」

這項觀光活動本月出現在網路上時，引起了公眾和媒體的注意，也引起了社區的強烈反彈。根據目前已被撤下的活動網頁，這項活動的目的在於向參加者展示田德隆區（Tenderloin）、中市場街區（Mid-Market）和聯合廣場區（Union Square）的城市衰敗、光天化日下的毒品交易市場、大量空置的辦公室和被遺棄的商業店舖。

布里德發言人克里頓（Jeff Cretan）對紀事報說：「策畫和宣傳這項活動是個錯誤，也是嚴重的判斷錯誤。我們每日都在努力解決舊金山面對的挑戰，我們的重點仍然是推動這座城市向前發展。」

在媒體不斷以頭條新聞報導舊金山的負面消息後，為迎接即將在11月於舊金山市中心舉行的重要國際峰會亞太經合組織峰會，布里德正在努力為舊金山塑造正面的形象。

拉德蘭在信中對市里德說：「我們每天見到的情況不是由個人造成的，而是允許有組織的惡意分子在舊金山發展的政策造成的。毒品交易顯然是我們當前問題的根源，在毒品市場沒有在舊金山消失前，市中心將繼續承受苦難。您身為市長，希望能繼續解決這些嚴重的問題，我會全力支持你。」

35歲的拉德蘭是一名房地產專家，是華裔黃丹尼斯（Dennis Wong，音譯）創辦的房地產公司SPI Holdings收購部門副總裁。他也是南市場街西區社區促進會（SoMa West Community Benefit District）的共同創辦人，他直到28日才公開承認自己是這項觀光活動的幕後策畫人。

拉德蘭表示，他策畫「末日觀光團」的目的是希望舊金山嚴重的社會問題能被進一步關注。...
拉德蘭表示，他策畫「末日觀光團」的目的是希望舊金山嚴重的社會問題能被進一步關注。（電視新聞截圖）

舊金山 觀光 毒品

上一則

世界日報與加州政府合作 「阻仇視，迎共榮」論壇30日正式上線

延伸閱讀

20年前還覺得安全 近半美國人如今認為舊金山是危險城市

20年前還覺得安全 近半美國人如今認為舊金山是危險城市
砸2700萬翻修 金門公園網球中心獲傑出設施獎

砸2700萬翻修 金門公園網球中心獲傑出設施獎
舊金山夏日嘉年華登場 連辦4天 首日千人捧場 布里德到場與民同樂

舊金山夏日嘉年華登場 連辦4天 首日千人捧場 布里德到場與民同樂
舊金山市中心宜家熱鬧開幕 布里德：肩負吸引遊客和創造就業

舊金山市中心宜家熱鬧開幕 布里德：肩負吸引遊客和創造就業
Westfield購物中心 舊金山擬改建體育場

Westfield購物中心 舊金山擬改建體育場

熱門新聞

神秘買家成為蘇拉諾縣最大地主，發出民調詢問居民建構新城市的意願。（Getty Images）

神秘買家購買舊金山灣區大量土地 發起建構新城市民調

2023-08-22 23:50
在美國點外帶咖啡需不需要給小費，近日引起不同看法。（示意圖／ingimage）

買咖啡不願給小費？舊金山評論家：被刻板印象影響

2023-08-22 08:10
Baekjeong的烤牛舌。（取自Yelp）

人氣韓式烤肉店進軍灣區 有人願排6小時吃它

2023-08-26 02:18
Cedar Viaduct實際完工的路段。（取自加州高速鐵路管理局網站）

金山、洛城高鐵工程進度龜速 拖15年還在蓋

2023-08-28 01:28
內部備忘錄外洩，Meta警告不重返辦公室的員工，可能遭解雇。(美聯社)

內部文件外洩…Meta威脅解雇不重返辦公室員工

2023-08-22 13:54
英特爾將在聖他克拉拉和聖荷西工廠裁員226人。此次裁員是永久性的，將於今年8月31日左右生效。（記者葛歆睿／攝影）

舊金山灣區科技公司續裁員 步伐已放緩

2023-08-23 15:04

超人氣

更多 >
齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑

齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑
廚房流理檯面 專家一致同意這個材質最易保養

廚房流理檯面 專家一致同意這個材質最易保養
50多歲的美國人 401（k）有多少錢？

50多歲的美國人 401（k）有多少錢？
現金搶房 中國買家增 不乏30多歲出走家庭

現金搶房 中國買家增 不乏30多歲出走家庭
齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物

齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物