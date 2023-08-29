展示城市衰敗、毒品交易…金山官員組「末日團」挨批請辭

因為策畫舊金山「末日觀光團」，拉德蘭已辭去社區投資與基礎設施委員會委員一職。（電視新聞截圖）

舊金山 一名官員策畫了一項具有爭議性的觀光 活動，向參加者展示市中心的衰敗與骯髒。在遭到批評後，這名官員已辭職。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，拉德蘭（Alex Ludlum）去年才被市長布里德（London Breed）任命為舊金山社區投資與基礎設施委員會（Commission on Community Investment and Infrastructure）委員。他之所以辭職，是因為被人發現，他是最近引起爭議的「市中心末日徒步觀光團」（Downtown Doom Loop Walking Tour）的策畫人。這項觀光活動不久前已被取消。

拉德蘭在寫給市長布里德的一封信中說：「我很遺憾，我試著讓人們關注社區的惡劣街頭狀況和猖獗的犯罪行為，卻被誤解為是對受苦難者的嘲笑。」

這項觀光活動本月出現在網路上時，引起了公眾和媒體的注意，也引起了社區的強烈反彈。根據目前已被撤下的活動網頁，這項活動的目的在於向參加者展示田德隆區（Tenderloin）、中市場街區（Mid-Market）和聯合廣場區（Union Square）的城市衰敗、光天化日下的毒品 交易市場、大量空置的辦公室和被遺棄的商業店舖。

布里德發言人克里頓（Jeff Cretan）對紀事報說：「策畫和宣傳這項活動是個錯誤，也是嚴重的判斷錯誤。我們每日都在努力解決舊金山面對的挑戰，我們的重點仍然是推動這座城市向前發展。」

在媒體不斷以頭條新聞報導舊金山的負面消息後，為迎接即將在11月於舊金山市中心舉行的重要國際峰會亞太經合組織峰會，布里德正在努力為舊金山塑造正面的形象。

拉德蘭在信中對市里德說：「我們每天見到的情況不是由個人造成的，而是允許有組織的惡意分子在舊金山發展的政策造成的。毒品交易顯然是我們當前問題的根源，在毒品市場沒有在舊金山消失前，市中心將繼續承受苦難。您身為市長，希望能繼續解決這些嚴重的問題，我會全力支持你。」