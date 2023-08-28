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為振興華埠經濟 名車展9月2日開幕

記者李怡╱舊金山即時報導
AAU校長史蒂芬（中）表示，將從學校的老爺車博物館選七輛車，在本次的華埠車展展出。（記者李怡╱攝影）
AAU校長史蒂芬（中）表示，將從學校的老爺車博物館選七輛車，在本次的華埠車展展出。（記者李怡╱攝影）

舊金山華埠第三屆名車展主辦方28日宣布，由華埠歷史文化協會與北美常用中藥展覽館聯合舉辦的「2023年華埠名車展」，將於9月2日與3日（周六和周日），在舊金山華埠都板街的加州大道與百老匯街之間路段舉辦。展覽將會展出上百輛骨董車、包括獲獎收藏級骨董車與名貴跑車。本次車展旨在振興華埠經濟，讓更多舊金山本地居民和世界各地遊客光顧華埠。活動免費入場。

為期兩天的車展於9月2日上午11時開幕，屆時會有熱鬧的開幕儀式。多位舊金山市議員和市府官員、華埠社區代表也將出席。白蘭社區基金會與舊金山藝術大學等多家組織機構共同協助舉辦。

舊金山藝術大學 (Academy of Art University, AAU) 校長、白蘭社區基金會董事史蒂芬（Elisa Stephens）表示，學院課程中開設有汽車設計專業。學院的老爺車博物館更擁有全國最大的私人汽車收藏，將在這次華埠名車展中展出七輛。「在後疫情時代，學院致力於一切努力支持華埠的複興。我們的很多學生來自中國和亞太國家，他們活動和消費於華埠。我代表學院和白蘭基金會，對主辦方表示讚賞，非常高興參展。」

在過去的四年多時間裡，舊金山華埠經濟因為新冠肺炎（COVID-19）的影響而遭到重創。儘管因疫情死亡人數並不多，但是卻因為輿論的影響，讓很多人害怕來到華埠。同時也因為疫情中泛起對的對亞裔的歧視和仇恨，許多人也不願到華埠旅遊和消費，使得華埠的經濟復甦乏力。

主辦單位表示，希望通過本次車展，讓更多的人回到華埠，增加商業街的客流量。據了解，每次的大型社區活動，都會使當地小商業的業務增長30%到50%。在華埠辦活動是振興經濟的好方法，為這裡的經濟增長貢獻一點力量。

車展將會於星期六和星期日上午11時至下午3時，於華埠都板街舉行，主辦方歡迎不同年齡的市民來享受這一年一度的盛事，欣賞展出的豪車。

圖為來自AAU老爺車博物館的車輛。（受訪者供圖）
圖為來自AAU老爺車博物館的車輛。（受訪者供圖）
舊金山華埠名車展周末舉行。出席名車展的主辦方與贊助方代表。（記者李怡╱攝影）
舊金山華埠名車展周末舉行。出席名車展的主辦方與贊助方代表。（記者李怡╱攝影）
來自AAU老爺車博物館的車輛。（受訪者供圖）
來自AAU老爺車博物館的車輛。（受訪者供圖）
圖為出席名車展的主辦方代表。（記者李怡╱攝影）
圖為出席名車展的主辦方代表。（記者李怡╱攝影）

華埠 舊金山 疫情

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