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朱感生回鍋參選聖荷西市議員 競選活動正式開跑

記者孫愛薇╱南灣即時報導
朱感生與太太在灣區居住了45年成家立業，關心市政發展而參與聖荷西市議員競選。（記者孫愛薇╱攝影）
朱感生與太太在灣區居住了45年成家立業，關心市政發展而參與聖荷西市議員競選。（記者孫愛薇╱攝影）

加州眾議員朱感生（Kansen Chu），也是聖荷西首位的華人市議員，今年正式回鍋參選聖荷西市議員。27日傍晚在聖荷西支持者家中舉辦競選募款餐會上，朱感生宣布競選活動正式開跑。餐會現場湧進近百位灣區各界政商支持者，以行動表達對於朱感生參選的支持。

談到以募款餐會作為競選的起跑活動，朱感生表示，競選公職完全都是要候選人自己出來募款籌到的款項將會用在競選的行銷與製作物品，還有一些其他的費用支出。所以競選公職需要籌到足夠的款項：「這是我競選聖荷西市議員的第一個募款活動，是我競選的啟動，就是從今天開始！」

對於這次回鍋競選的訴求，朱感生指出，最重要的是公共安全部分，希望能夠在聖荷西增加更多警力。也要改善警察與居民的關係。在警察預防犯罪方面，讓居民與警方有更多的合作，預防犯罪的發生，提升居家安危，鄰里相助的活動等等。也希望警方多多和居民有面對面的溝通。

除了強調治安方面重要性，朱感生也提到，聖荷西屬於有地震、野火等自然災害的高發區。在災害防治方面，市府能夠做更多的預防：「需要能夠在災難發生前考慮，有什麼東西是市府可以來做，什麼是市民可以來做，比如多準備一些食物之類。」

針對灣區的高房價導致的遊民問題，以及房屋短缺現狀，朱感生指出：「我希望我們政府在處理建築執照方面，申請方面要更精簡一點。讓想要蓋房子的人，可以更快速的動作開始建設。」他希望，不僅市府核發效率要加快，在新建房與既有房屋的外觀也需要考量。

朱感生說：「要保持現有社區的一個特質，新蓋的房子不要影響到社區的外觀。如果這一區都是一兩層的房屋，就不適合蓋高樓大廈。市府的城市計畫不能影響現有的居民。」

身為聖荷西歷史上第一位華裔市議員，暌違多年再度回鍋參與競選，朱感生說：「我和太太在這裡住了45年，成家立業。所以我非常關心我們聖荷西的市政發展。很希望能繼續有機會，繼續以我的經驗，來幫助聖荷西往後的發展。」

在募款餐會席間，朱感生（右三）向捐款與出席的支持者表達感謝。（記者孫愛薇╱攝影）
在募款餐會席間，朱感生（右三）向捐款與出席的支持者表達感謝。（記者孫愛薇╱攝影）
募款餐會參與支持者近百位，活動以美國國歌為開場。（記者孫愛薇╱攝影）
募款餐會參與支持者近百位，活動以美國國歌為開場。（記者孫愛薇╱攝影）

聖荷西 灣區 加州

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