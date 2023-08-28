我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長期利率保持更高更久 讓華爾街才入秋便瑟瑟顫抖

郭台銘宣布參選2024 副手鎖定她？高金素梅回應了

金山、洛城高鐵工程進度龜速 拖15年還在蓋

編譯胡立宗／即時報導
Cedar Viaduct實際完工的路段。（取自加州高速鐵路管理局網站）
Cedar Viaduct實際完工的路段。（取自加州高速鐵路管理局網站）

2008年，加州人同意花90億元興建美國第一條高速鐵路，經由中央山谷，南加北加可以在160分鐘內往來。但是15年過去了，期待中的高鐵仍在施工中，預期完工的時間一再延後，原本以為2028年洛杉磯奧運能夠通車，但是期盼2030年通車可能比較實際。面對越來越高的民意期待，所有人都想問高鐵過不去的坎到底在哪？

這項雄心勃勃的基礎設施項目，連接洛杉磯和舊金山的500英哩的高速鐵路系統，將使乘客在大約數小時內從一個城市抵達另一城市。但自從加州高鐵管理局（High-Speed Rail Authority）在2015年首次動土動工以來，這一世紀工程一直受到法律挑戰、施工延誤和州府會領導人之間的分歧的困擾。同時，成本也急劇上升，整個系統的估計價格現在超過1000億美元，與最初450億美元的估計相差甚遠。

●聯邦金援15% 致建設龜速

加州高速鐵路管理局北加區域主任Boris Lipkin在最近一場研討會中就透露，高鐵興建至今，加州自籌資金占85%，聯邦只占15%，「這個比例完全不對」，以40年前興建的州際高速公路來說，聯邦出了90%的經費，各州政府只需負擔10%，除非聯邦願意出錢，否則高鐵只能龜速前進。

Boris Lipkin還指出，美國與歐洲、亞洲已建高鐵的各國相比，聯邦從來沒有把高鐵當成首要目標。交通倡議人士Carter Lavin也出席了這場由Streetsblog基金會主辦的研討會，他同意Boris Lipkin的看法，並強調既然聯邦政府看重氣候變遷，百分之百使用可再生能源的加州高鐵就應該取得優先權，因為建成之後五年、十年，甚至30年，減碳的效果一定會出現，聯邦不能只顧眼前。

主持人Roger Rudick也說，國家領袖的政治決心至為關鍵，甘迺迪總統在1962年承諾十年內登月，只花了六年就把太空人送上月球；同樣地，聯繫兩大洋的橫貫鐵道啟建時，美國還在內戰呢，經濟壓力絕對不低，但最後還是在1869年貫通。他說，既然中國能在15年內完成2萬5000哩的鐵道鋪設，世界最強的國家沒道理花了15年還完成不了加州高鐵。

●全球碳排最低運輸案

洛杉磯KTLA報導，中谷預定的171哩高鐵軌道，已有119哩正在施工，同時施工的工地達30個，顯示加州高鐵進度雖然緩慢，但還是有進展。另外，加州高鐵局在2023年8月24日宣布，正式展開車輛招標，申請時間至10月31日，2024年第一季定案。承造商應於2028年送達兩列測試用列車，其餘四列在2030年交貨。

高鐵局指出，以時速220哩、極速242哩運作的列車將能實現美國的高鐵夢。高鐵局自家網站也強調，興建完成的加州高鐵不僅施工過程減碳、少垃圾，營運後的列車也將全部使用乾淨能源，因此這項工程將是全球碳排總量最低的公共運輸方案。

雖然南北貫通的高鐵還有很多困難，特別是大量的隧道工程，但是完工後的經濟、社會效益卻很大，首先就是減碳，其次是真正實現可負擔住房。道理很簡單，原本住在中谷650萬人，不必長途駕駛到南北加上班，碳排自然減少；而且靠著高鐵通勤，會讓更多人能夠搬到房價低的地區，不必再在都會區咬牙過活。

佛萊斯諾市Cedar Viaduct 的完工預想圖。（取自加州高速鐵路管理局網站...
佛萊斯諾市Cedar Viaduct 的完工預想圖。（取自加州高速鐵路管理局網站）

加州 減碳 洛杉磯

上一則

巴洛阿圖藝術節 華人藝術家受歡迎

延伸閱讀

買不了房 亞裔夫妻加州移居德州

買不了房 亞裔夫妻加州移居德州
無家可歸者多+高昂生活成本 加州住房短缺最大根源

無家可歸者多+高昂生活成本 加州住房短缺最大根源
加州In-N-Out漢堡店 不斷出現山寨版

加州In-N-Out漢堡店 不斷出現山寨版
舊金山搬到奧斯汀 亞裔感受大不同

舊金山搬到奧斯汀 亞裔感受大不同
加州In-N-Out漢堡店 頻冒山寨版

加州In-N-Out漢堡店 頻冒山寨版

熱門新聞

在美國點外帶咖啡需不需要給小費，近日引起不同看法。（示意圖／ingimage）

買咖啡不願給小費？舊金山評論家：被刻板印象影響

2023-08-22 08:10
王雅宣開發的APP「Theia」贏得「2022 年蘋果全球開發者大會-Swift 學生挑戰賽」，也引起得蘋果執行長庫克的注意。（受訪者提供）

庫克也對她感興趣 灣區台裔高中生王雅宣開發心理協助網站奪大獎

2023-08-21 01:17
神秘買家成為蘇拉諾縣最大地主，發出民調詢問居民建構新城市的意願。（Getty Images）

神秘買家購買舊金山灣區大量土地 發起建構新城市民調

2023-08-22 23:50
Baekjeong的烤牛舌。（取自Yelp）

人氣韓式烤肉店進軍灣區 有人願排6小時吃它

2023-08-26 02:18
舊金山市區治安敗壞，大店紛紛逃離，IKEA卻逆勢操作，進駐舊金山市區。圖為IKEA在北加州的店面。(美聯社)

大家都逃離？IKEA「逆向操作」進駐舊金山市區

2023-08-20 21:53
內部備忘錄外洩，Meta警告不重返辦公室的員工，可能遭解雇。(美聯社)

內部文件外洩…Meta威脅解雇不重返辦公室員工

2023-08-22 13:54

超人氣

更多 >
梅西貼身保鑣爆紅 「一招護主」技驚全場

梅西貼身保鑣爆紅 「一招護主」技驚全場
理財百科／你的退休老本 存夠了嗎？

理財百科／你的退休老本 存夠了嗎？
家長捐款1000 孩子吃飯免排隊 華裔家長會提案惹議

家長捐款1000 孩子吃飯免排隊 華裔家長會提案惹議
中國前首富之子王思聰 疑出售洛杉磯豪宅

中國前首富之子王思聰 疑出售洛杉磯豪宅
郭台銘宣布參選2024總統「必須下架民進黨」

郭台銘宣布參選2024總統「必須下架民進黨」