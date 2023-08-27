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巴洛阿圖藝術節 華人藝術家受歡迎

記者徐蓓蓓╱南灣即時報導
灣區藝術家尼寧回收材料藝術品。（記者徐蓓蓓╱攝影）
灣區藝術家尼寧回收材料藝術品。（記者徐蓓蓓╱攝影）

2023年巴洛阿圖藝術節迎來40周年。本月26、27日，超過250名藝術家在巴洛阿圖市中心綠蔭掩映的University Avenue安營扎寨，向觀眾展示自己的繪畫和藝術作品。巴洛阿圖藝術節素來以展示高質量的藝術品聞名，每年都有超過6萬5000人參與這一露天盛會。

藝術節不僅有數不勝數的各類視覺藝術作品，還有路邊樂隊、鋼琴演奏、義大利街頭塗鴉、兒童藝術活動、街頭食物和飲料攤點，力圖帶給人們全方位的感官享受。活動由巴洛阿圖商會組織，得到來自巴洛阿圖和當地數個非營利組織的鼎力支持。

哈洛德 （Michael Herold) 來自科羅拉多州，是金屬抽象雕塑藝術家。他的所有作品都以廢舊回收金屬為原料。斯托爾 （Fortune Sitole) 在藝術創作領域自學成才，作品通過各種媒介的混合來再現南非小鎮的日常生活。

來自洛杉磯的華人藝術家尚黛麗原來是物理專業的學生，但兩年前開始決定遵從自己內心的召喚，開始專制藝術創作。她主攻木刻版畫（Block Painting)。大眾熟知的葛飾北齋的「神奈川沖浪裏」就是木刻版畫的最著名的作品。她的作品主要圍繞著貓咪、放鬆和環保這三類主題。

尚黛麗表示，曾經以為自己要永遠迷失在科學的世界裡。因為那是自己父母希望自己從事的職業，所以那就是自己應該要做的，是社會需要自己做的，雖然她從來都不喜歡。

黛麗認為，即使人們一度迷失了自我也是沒有關係的。她很喜歡的一幅作，品是一幢著火的房子前氣定神閒的貓咪。她說，生活中有時候所有事情都會一塌糊塗，你需要做的就是後退一步，冷靜下來，接受正在發生的一切。

尼寧 （Rob Nehring) 是來自灣區的藝術家，作品主要也以回收材料為原材料。在藝術創作方面，他也是半路出家。他的藝術創作之路開始於選修的回收材料藝術創作課程。他用廢品創作的頭兩個作品，就分別賣出了300多元。

他最喜歡的是一座叫做「梯子」的裝置藝術作品。在梯子的上端是一個拿著燈泡要更換的人，底部是一個拿著手機扶著梯子的人。他說，自己大部分的作品都有幽默的成份，因為他認為微笑很重要。

「我們大部分人可能都承擔過在地下扶著梯子這樣重要的工作，」 尼寧說，「不過可能我們都沒有像我們應該做的那樣全神貫注於工作，所以梯子上面的那個人只能拼命掙扎保持平衡。」

尼寧說，自己受卡通漫畫的影響也很大，所以很多作品也呈現出各種異想天開的卡通表情。

「義大利街頭塗鴉」是很受歡迎的一個項目。來自全美各地粉筆藝術家們，在巴洛阿圖市中心的Tasso Street上用粉筆創作各種巨型畫作。今年，「巴洛阿圖青年社區服務」和「Ada 咖啡館」是這一項目的共同受益人。

「義大利街頭塗鴉」藝術家席地作畫 （記者徐蓓蓓╱攝影）
「義大利街頭塗鴉」藝術家席地作畫 （記者徐蓓蓓╱攝影）
巴洛阿圖藝術節街景。（記者徐蓓蓓╱攝影）
巴洛阿圖藝術節街景。（記者徐蓓蓓╱攝影）
華人藝術家尚黛麗和自己的木雕版畫。（記者徐蓓蓓╱攝影）
華人藝術家尚黛麗和自己的木雕版畫。（記者徐蓓蓓╱攝影）
巴洛阿圖藝術節街景（記者徐蓓蓓╱攝影）
巴洛阿圖藝術節街景（記者徐蓓蓓╱攝影）
巴洛阿圖藝術節街景（記者徐蓓蓓╱攝影）
巴洛阿圖藝術節街景（記者徐蓓蓓╱攝影）
華人藝術家尚黛麗和自己的木雕版畫 （記者徐蓓蓓╱攝影）
華人藝術家尚黛麗和自己的木雕版畫 （記者徐蓓蓓╱攝影）
灣區藝術家尼寧和自己的回收材料藝術品（記者徐蓓蓓╱攝影）
灣區藝術家尼寧和自己的回收材料藝術品（記者徐蓓蓓╱攝影）
灣區藝術家尼寧作品「梯子」。（記者徐蓓蓓╱攝影）
灣區藝術家尼寧作品「梯子」。（記者徐蓓蓓╱攝影）
金屬抽象雕塑藝術家哈洛德展示作品。（記者徐蓓蓓╱攝影）
金屬抽象雕塑藝術家哈洛德展示作品。（記者徐蓓蓓╱攝影）

義大利 雕塑 灣區

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