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加州矽谷新水壩建案「中資介入」官員：不符當地利益

中央社／舊金山26日專電

加州矽谷的新水壩建案，多年來因成本高而未找到投資方。水利局官員回應董事會質詢時坦承「中國有意願」，但考量中資介入無益當地因而不予考慮。媒體亦對一帶一路建造缺陷提出疑慮。

加州近年面臨嚴重乾旱，矽谷第一大水利局6年前提出「帕契科水庫擴建案」（Pacheco Project），計畫在聖荷西東南方約100公里，打造灣區25年來最大水壩和

水庫，估計在緊急情況下，可供應140萬居民一年用水。

多年來由於該地區地質條件複雜，造價相較2018年已飆漲3倍至近28億美元（約新台幣892億元），尚未找到投資方。環保人士日前亦贏得訴訟，擴建水庫必須評估當地生態環境。建案原定今年動工，但目前展延至2027年。

不過，案件這個星期出現轉折，傳出中國釋出投資意願。

「灣區新聞集團」（Bay Area News Group）報導，22日委員會中，聖克拉拉谷水利局執行長凱倫德（Rick Callender）回應董事會成員質詢時指出，當地一家開發商不久前與他接觸，希望促成交易。

凱倫德轉述，該開發商告訴他「外國政府願意負擔部分、甚至全部成本」。

董事會成員、前加州參議員貝爾（Jim Beall）提出質疑，認為「事情應該公開...從來不知道外國政府和此建案有關，或是聯邦政府是否參與其中。」

當貝爾繼續追問：「中國是否有介入？」凱倫德答覆道「有」，但基於對中資參與水壩建設的可行性和合法性有所顧慮，並未進一步考慮。

凱倫德受訪時表示無法透露開發商背景，僅說明對方在5個多月前有聯繫，告訴他中國政府可負擔興建水壩費用，但考量到一旦外國集團介入、掌控水資源，資金最後流回中國，並不符合當地利益，因此沒有合作興趣。

報導評論，中國領導人習近平的「一帶一路」倡議，過去10年花費逾1兆美元在許多國家投資興建港口、鐵路、風電廠和橋梁等，以此發展對外經貿關係和擴大政治影響力，並由中國工人負責建設，當中不乏水利設施。

但是許多工程後來出現問題，像是2016年竣工、造價27億美元的厄瓜多科卡科多辛克萊水力發電廠（Coca Codo Sinclair）浮現數千條裂縫和重大缺陷。

此外，華爾街日報也曾報導，巴基斯坦政府去年關閉尼肋姆-吉魯姆（Neelum-Jhelum）水力發電廠，因為發現在一條將水輸送到山上以驅動渦輪機的隧道出現裂縫。

董事會主席瓦雷拉（John Varela）告訴信使新聞，加州乾旱問題日益嚴重，矽谷確實需要更大蓄水量的水庫，將繼續尋找合作夥伴，但反對中資介入。

加州 投資 矽谷

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