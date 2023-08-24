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舊金山唯一華裔女性交通委員蘇勵妍上任 社區盼為華裔乘客發聲

記者李怡╱舊金山即時報導
布里德市長主持蘇勵妍交通局董事宣誓就職儀式。（記者李怡╱攝影）
布里德市長主持蘇勵妍交通局董事宣誓就職儀式。（記者李怡╱攝影）

舊金山市長布里德（London Breed）任命前歷史保護委員會（Historic Preservation Commissioner）委員，香港出身的華裔建築師蘇勵妍（Lydia So）為交通局（SFMTA）董事會成員，就職典禮儀式日昨在中央地鐵華埠白蘭站舉行。眾多民選官員、社區領袖代表等近百人出席典禮。

蘇勵妍的任命7月18日在市議會中無異議通過，成為交通局董事，以填補前華裔董事黎慧心（Sharon Lai）離職後近一年留下的空缺。

蘇勵妍是持照建築師，同時也是一名經驗豐富、有良好紀錄的公務員，曾擔任舊金山歷史保護委員工作七年。她熱愛城市規畫工作，能夠傾聽各個領域及社區的意見。她在香港出生，1995年移民美國，2001年定居舊金山，是著名香港電影明星吳彥祖在俄勒岡大學（University of Oregon）建築系的學妹。蘇勵妍現在和女兒居住在米慎區，會說流利的英語和廣東話，也是公共交通的倡導者。

布里德在蘇勵妍就職交通局董事的儀式中表示，蘇勵妍專注於提出城市規畫願景，以提高市內所有物業的設計質量。她擔任市長房屋與社區發展辦公室組織者期間，為舊金山市可負擔性住房建設作出了傑出的努力。她在公共服務方面有著豐富的經驗，相信她能與交通局密切合作，解決交通局正面臨的挑戰，並推進交通優先事項。

蘇勵妍表示：「我曾被蘋果公司創始人喬布斯邀請，參與設計了蘋果第一家店面。現在有機會投身於世界上最美麗城市舊金山的公共交通事業中，倍感榮幸。我會持續努力工作，致力於改善城市公共交通系統。並感謝市長的信任，以及女兒、家人和眾多市議員和社區的支持。」

華裔社區對於交通局董事會成員的任命頗為關心。安老自助處主任鍾月娟表示，蘇勵妍的就任，將改善長者乘坐公共交通的安全、無障礙乘坐以及語言服務等方面，並促進老年人的尊嚴和自豪感。

舊金山社區聯盟（SFCAUSE）主席伍宗德（Dennis Wu）表示：「蘇勵妍有獨特的技能，了解土地使用和建築環境。更重要的是，她了解交通在保持獨特環境活力方面所起的關鍵作用。」 

蘇勵妍宣誓就任舊金山交通局董事。（記者李怡╱攝影）
蘇勵妍宣誓就任舊金山交通局董事。（記者李怡╱攝影）
圖為出席蘇勵妍就職儀式的代表們。（記者李怡╱攝影）
圖為出席蘇勵妍就職儀式的代表們。（記者李怡╱攝影）

舊金山 香港 華裔

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