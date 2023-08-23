中華文化中心 8月26日舉辦「華埠鬼節」

中華文化中心26日呈現「華埠鬼節」，邀請民眾參加。（記者李怡╱攝影）

舊金山 中華文化中心（CCC）23日舉行發布會，邀請民眾體驗2023年的「華埠 鬼節」（中元節）。活動將於8月26日（星期六）下午4時至晚上9時，在華埠白蘭中央地鐵站 庭園和花園角廣場舉行。這是舊金山中華文化中心首次舉辦鬼節相關文化藝術活動，讓遊客沉浸在華埠充滿活力的文化傳統中。

「華埠鬼節」是免費、老少咸宜的活動，提供互動藝術、現場音樂和文化表演，並展示支持華埠當地商家。鬼節拉開序幕的是獨特的「大士王出巡」，也是體現鬼節精髓的必看遊行。

中華文化中心表示，每年的農曆7月15日，人世間與靈界之間的隔閡消失。「有著豐富古老傳統的中元節，將帶您進入一個供先祖和不安分的靈魂們釋放力量、由活力十足的儀式和歡樂氣氛濃郁的慶祝活動組成的奇妙領域。對於那些從歷史不公和代際創傷中尋求安慰的人們來說，這個獨特的節日是一種強大的治癒力量。本活動不僅深深扎根於華人社區，還匯聚了來自原住民、移民和酷兒社區的藝術家和合作夥伴，共同打造一場包容且充滿活力的團結慶祝活動。」

中華文化中心執行董事梁凱欣表示：「2023華埠鬼節能展示華埠豐富的文化遺產，並促進不同社區之間的團結和包容。」她說，「這項活動提供了一個強大的機會來紀念我們的過去與上一代，尋找治癒過去的不公正，並慶祝使舊金山華埠如此獨特的充滿活力的傳統。」

今年鬼節有以下主要特點，首先大士王出巡，加入14呎高的大士王隨從，盛裝打扮或攜帶道具，遊行穿過華埠，為鄰里祈福。接著表演和現場音樂，參觀華埠白蘭中央地鐵站站上庭園和花園角廣場，享受適合所有年齡段的互動。

主辦單位表示，中華文化中心是現代藝術和社區權益的推動者。50年來成為活躍的社區和移民經歷的象徵，並致力為創新的藝術家和想法提供平台，助他們打破界限，推動社區包容心、同理心，以促進一個更共融的敘述和社會模式。並通過發人深思的展覽和教育項目，在不同角度間進行對話，觸發切實行動，促成社會的平等公正。