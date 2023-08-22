神秘買家購買舊金山灣區大量土地 發起建構新城市民調

神秘買家成為蘇拉諾縣最大地主，發出民調詢問居民建構新城市的意願。（Getty Images）

在傳出一名神祕買家在灣區蘇拉諾縣購買了5萬2000畝土地之際，當地居民最近收到一份民意調查，詢問居民對建構一個「擁有數萬個新住房單位新城市」的意願。

費爾菲德（Fairfield）市長莫伊（Catherine Moy）22日向SFGATE證實，蘇拉諾縣居民最近紛紛收到一份民意調查。前費爾菲德市議員法利（Marilyn Farley）也證實，她本人透過簡訊收到了這份民調 。

SFGATE表示，這份詢問範圍廣泛的民調，猜測可能是由在德拉瓦州註冊的Flannery Associates集團發出的。從2018年起，Flannery Associates開始購買從費爾菲德到里約維斯塔（Rio Vista）的土地，他們自己承認，他們以高於市場價的價格收購這個地區的土地。Flannery Associates現在是蘇拉諾縣最大的地主。

由於Flannery Associates收購的區域包括特拉維斯空軍基地（Travis Air Force Base）旁三面土地，加上行動十分隱密，因此引發國家安全疑慮。選區包括部分蘇拉諾縣的聯邦眾議員 湯普森（Mike Thompson）表示，他已經呼籲財政部、國防部和聯邦調查局調查這些收購。

根據SFGATE獲得的民調問卷截圖，這是一項廣泛的市場調查活動。民調首先告訴受訪者，他們正在評估是否參與一項明年可能登上蘇拉諾縣選票的提案，這項提案與蘇拉諾縣東部一項新開發案有關。

問卷說：「這項開發案將包括一座擁有數萬個全新住房單位的新城市、一個大型太陽能農場、超過100萬棵新果樹的果園，以及超過1萬畝的新公園和開放空間。」

問卷提出各種問題，要求受訪者選擇，他們的聲明是否讓他們「更有可能」、「可能」或「不太可能」支持這項提案。這些聲明包括：

— 蘇拉諾縣居民在這項開發案中購買或租賃房屋可獲優先權和頭期款援助；

— 將重修蘇拉諾縣現有的引水道；

— 開發案資金完全來自私人企業；

— 開發案是由一群對建設宜居和永續性社區有興趣的建築師和規畫師領導的；

— 開發案是由一群致力改善加州 未來的本地企業和富裕家庭資助的。

由於問卷是透過一個民調網站發出，因此無法確定誰是真正的幕後主導者。

莫伊22日在其臉書網頁上說：「身為費爾菲德市長，也是縣委員會成員，我知道縣委員會收到Flannery Associates以超出市價許多的價格收購土地的提議。為了保護特拉維斯空軍基地，我們拒絕了這些提議。我試著聯絡發起這項民調的公司，但我的電子郵件遭到退回，我在網路上也搜尋不到這家公司。整起事件現在是個謎團。」