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無力應對500多件性侵官司 舊金山總主教區聲請破產

記者張聲肇／即時報導
面對超過500宗性侵官司的天主教舊金山總主教區聲請破產，希望藉此與多年前遭性侵的受害人和解。圖為信眾參加在舊金山總教區聖瑪麗大教堂活動。(美聯社)
面對超過500宗性侵官司的天主教舊金山總主教區聲請破產，希望藉此與多年前遭性侵的受害人和解。圖為信眾參加在舊金山總教區聖瑪麗大教堂活動。(美聯社)

面對500多件性侵官司的天主教舊金山總主教區21日向法院聲請破產，希望藉法律的保護，與聲稱多年前被教區所屬傳教士性侵的原告和解。

總主教郭德麟(Salvatore J. Cordileone)向加州北區(舊金山)聯邦破產法院提出的破產聲請中說，總主教區名下的資產與負債各在1億到5億元之間；聲請破產後，聲請人得研擬與原告和解計畫，同時暫停受害人已提和將提出的訴訟；原告方可以投票表決接受或拒絕被告的和解方案。

舊金山總主教區是繼北加州聖羅莎(Santa Rosa)羅馬天主教主教區之後，又一個申請破產以求和解性侵官司的宗教組織。加州其他都市教區也紛紛表示，考慮聲請破產，解決同樣的問題。

近年來，加州等地的立法機構陸續制定法律，准許數十年前遭性侵的受害人突破提告的法律期限，對加害方提出求償訴訟。

舊金山總主教區今年3月接受彭博法律新聞台訪問時表示，正在研究400多宗性侵官司；如今，官司增為500多件，教區指出，絕大多數原告說是至少30年前發生的事，被告傳教士不是已不在職，就是已過世。2003年以來，該教區已支付7000多萬元和受害人和解。

郭德麟說，教區拿不出那麼多錢和受害人個別打官司，由法院核定破產保護，是和無辜受害人達成「公平、平等賠償」協議的最佳解決方式。

舊金山總主教區還包括聖馬刁郡(San Mateo )、馬林郡( Marin)，共有超過44萬2000名信眾；郭德麟說，申請破產、談判和解期間，教區工作人員的薪資照樣可以發出，對信眾的服務不會中斷。

破產 性侵 舊金山

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