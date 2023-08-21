十多輛無人計程車在舊金山馬路停住 北灘區交通堵塞

無人駕駛計程車業者獲准在舊金山全面營運，聖荷西和屋崙官員正密切觀察其業務是否會擴張到當地。（Getty Images）

無人駕駛計程車業者日前正式獲准在舊金山 全面營業。根據趨勢，預測這個行業將擴展到灣區其他城市，無論當地官員和居民是否願意。

加州 監管單位10日允許無人駕駛計程車公司Cruise和Waymo在舊金山地區開始收費提供服務。但隔日，就有十多輛無人計程車突然在舊金山馬路上停住，導致北灘區（North Beach）附近交通堵塞。

支持者表示，無人駕駛車有望減少美國道路上的交通死亡事故。然而，官員、技術專家和民眾擔心，這些以阻礙消防車、救護車和交通聞名的無人駕駛車，可能造成病人在救護上死亡，或在地震、火災或其他災難中妨礙救災或困住民眾。

加州車管局（DMV）18日對Cruise車輛17日在舊金山與消防車相撞的事故展開調查，同時要求Cruise將營運車輛數目減半，直至調查完成。車管局表示，他們保留暫停或撤銷Cruise營運許可證的權利。

聖荷西信使報（Mercury News）表示，在加州，地方官員是否反對無人計程車在道路上行駛並不重要，因為州政府已經同意。加州車管局已授權多家公司的無人計程車可在道路上行駛，公用事業委員會（Public Utilities Commission）本月也批准了Cruise和Waymo的擴張計畫。

對於Cruise和Waymo是否會將業務擴展到灣區其他城市，聖荷西官員正在密切注意。聖荷西交通局發言人海恩（Colin Heyne）說：「我們目前能做的，只有先與這些公司建立關係，希望他們能以積極的方式和我們互動。」

不過，舊金山市議會議長佩斯金對海因說法的反應是：祝你好運。佩斯金說：「舊金山一直尋求與這些公司直接建立合作關係，但願望並沒有實現。」

屋崙 官員去年在給公用事業委員會的一封信中表示，他們知道，屋崙可能是無人計程車下一個擴展的城市。屋崙交通局長凱利（Fred Kelley）表示，他們一直在密切注意舊金山發生的事，但屋崙沒有干預無人計程車業務的立場。這封信指出，由於警察無權對這些車輛開罰，引起人們對無人計程車遵守交通規則能力的憂慮。