庫克也對她感興趣 灣區台裔高中生王雅宣開發心理協助網站奪大獎

王雅宣開發的APP「Theia」贏得「2022 年蘋果全球開發者大會-Swift 學生挑戰賽」，也引起得蘋果執行長庫克的注意。（受訪者提供）

曾歷經心理低潮的灣區 台裔高中生王雅宣(Audrey Wang)，因為看見高中同學同樣遭遇心理上的壓力問題，決定開發、設計有心理協助功能的網站Affective Cookies，提供青少年網路上的心理健康 協助。這一網站讓王雅宣榮獲全美高中生只有一個名額的2023年學生心理健康之聲獎 (SVMHA) 。

學生心理健康之聲獎 (SVMHA)由吉德基金會（The Jed Foundation）頒發，由基金會創辦人的小兒子吉德命名。吉德由於心理因素於1998年自殺身亡。創辦人因此創辦基金會，協助更多青少年面對心理上的困境。

Affective Cookies以溫暖淺咖啡色作為設計基調，提供正向鼓勵的文字卡片，以及心理協助的求救管道聯絡方式。（擷取自Affective Cookies網站）

熱中研究程式語言的王雅宣，開發出的心理支持網站與特殊記憶法App，讓她斬獲多項全美大獎。（受訪者提供）

面對灣區的高物價與生活壓力，也影響著高中生的心理健康狀態。巴洛阿圖市高中生自殺率，在2006年到2015年十年間，上升為全美其他州的五倍。青少年心理狀態成為社會刻不容緩的問題。

王雅宣說：「現在的年輕人容易因為社交媒體產生心理上的影響。我就希望可以用我自己寫程式的能力，寫出一個東西來幫助別人。」

她所設計的Affective Cookies網站，以溫暖淺咖啡色作為設計基調。使用者只要輸入簡單答案，比如自己是誰，未來想去哪裡，就會看到其他人寫過的卡片。卡片內容充滿正面力量，翻閱卡片背面還有心理諮詢相關的聯絡方式，讓使用者不僅獲得正向文字力量，同時也獲得心理諮詢管道。

在領取學生心理健康之聲獎時，王雅宣面對台下七百多位美國政商人士，落落大方地完成演講。（受訪者提供）

對於在心理低潮的青少年朋友，有人能感同身受，還設計心理網站，如同拋出浮木救助溺水的人。王雅宣表示：「有人跟我說他們傷心的時候，需要更多的鼓勵時，就會來用我做的Affective Cookies。這讓我非常感動。」

從小就對程式設計產生興趣的王雅宣，同時也是「2022年蘋果全球開發者大會─Swift學生挑戰賽」得獎者。她以一款全由自己設計開發的應用程式App「Theia」，獲得蘋果的青睞。「Theia」是一款以聲音連結圖像的特殊記憶法應用程式。王雅宣還獲得邀請，前往蘋果總部在執行長庫克 （Tim Cook）面前演示「Theia」操作方式。庫克對於「Theia」介面出現有WWDC（蘋果開發者大會）的拼字表示「滿有趣」。

除了令人眼睛為之一亮的創新想法，王雅宣還擔任多個組織的青年顧問。其中就有「女神卡卡」（Lady Gaga）的 「Born This Way 基金會」。北加州中文學校聯合會、全美中華婦女會都曾頒發年度獎學金給王雅宣，幾乎每個月就有一項獎學金獲獎的通知函。

自學程式語言與心理相關知識的王雅宣，優秀的開發能力獲得獎項認可。更重要的是想要貢獻社會幫助他人的心意，讓王雅宣受到多家主流媒體的關注與報導。

王雅宣的母親吳季芳說：「我到現在也是非常的訝異，每個月都有不同的獎項通知她。當我們被邀請到紐約接受吉德基金會獎項時，面對台下的七、八百位重要政商人士，她提到了台灣，還有提到對父母的感謝。當時攝影機對向我們時，那一刻真的非常感動。對於孩子的成長就是要用愛與支持一直鼓勵。」

對於未來，王雅宣希望在大學選讀結合心理學與電腦科學的科系，用人工智慧與電腦科技結合心理學專業，尋找出更好的解決方案，提供更多有需要的人心理支持，度過人生中的困境。