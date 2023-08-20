我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大家都逃離？IKEA「逆向操作」進駐舊金山市區

熱帶風暴84年來首登陸加州 恐造成「災難性洪水」

大家都逃離？IKEA「逆向操作」進駐舊金山市區

編譯廖振堯／綜合20日電
舊金山市區治安敗壞，大店紛紛逃離，IKEA卻逆勢操作，進駐舊金山市區。圖為IKEA在北加州的店面。(美聯社)
舊金山市區治安敗壞，大店紛紛逃離，IKEA卻逆勢操作，進駐舊金山市區。圖為IKEA在北加州的店面。(美聯社)

從2020年開始舊金山市中心似乎陷入困境，新冠疫情期間離開的數千名上班族再也沒有回來、又遭逢科技業裁員；諾斯崇百貨公司(Nordstrom)、服飾店Banana Republic等零售商因客流量減少而決定離開或縮減規模。除此之外，犯罪、遊民、毒品等問題也嚇走不少零售商。但宜家家居(IKEA)卻認為它可以透過新營業模式，在充滿挑戰的舊金山取得成功。

華爾街日報報導，宜家23日將在中心市場街區(Mid-Market)的一座購物中心開設新門市，但這家新門市不是最常見的大型完整賣場，而是迎合休閒購物者、上班族的簡約版本。店經理阿卡林(Arda Akalin)表示，進駐該地區的目標是為中心市場街區帶來更多就業機會、更多人流和商業活動，他們確實覺得此地點可行。

宜家先前曾說全球對其家具、居家用品的需求更甚於以往，因其產品性價比很好。而這推動了一波展店潮，宜家已在美國開設54家門市，其22億元擴張計畫預計2026年以前將再增加17家門市，維吉尼亞、馬里蘭和德州今年內都會有新店開張。

但這些新地點並非都是提供完整產品系列的典型郊區賣場，新經營模式之一是「計畫和訂購」(plan and order)，顧客可以現場諮詢並規畫擺設，然後訂購商品再送貨。宜家在美有三家分店以此模式經營，兩家在洛杉磯，一家本月稍早維吉尼亞州阿靈頓(Arlington)開幕。

另一種新模式則是更緊湊的「市中心型」商店，例如即將在舊金山中心市場街區的店，針對客群與郊區不同。這種模式的產品選擇減少，僅賣宜家逾萬種品項的25%至50%。阿卡林表示，這種店將專注於小空間生活，所以照明、廚具、儲物櫃等商品列為優先，現場沒有家具倉庫可供顧客購買床架或書櫃，但仍會展示並可以訂購。

宜家已在倫敦、孟買和巴黎等城市開設多家市中心型商店，目前經營狀況良好。但此模式初期其實經營不順，馬德里、上海和華沙的門市都因此結束營業；位於紐約皇后區的美國第一家市中心商店的客流量未達預期，去年12月亦曾一度關門。

阿卡林說，宜家吸取的教訓之一是市中心型店的效果要好，那宜家最好直接擁有該建築，可以改造內部以滿足特定需求。即將在舊金山中心市場街區開幕的店，便是未吸引到任何租戶而空置七年的購物中心，2020年由宜家母公司Ingka集團買下。

舊金山 維吉尼亞州 零售商

上一則

一日小小創業家 華裔兒童體驗擺攤做生意

延伸閱讀

自駕公車Loop 舊金山灣金銀島上路

自駕公車Loop 舊金山灣金銀島上路
封面故事／東尼班奈特、老鷹合唱團…他們都為舊金山而唱

封面故事／東尼班奈特、老鷹合唱團…他們都為舊金山而唱
美國現象／127年老字號 海錨啤酒關門

美國現象／127年老字號 海錨啤酒關門
打擊仇亞犯罪 金山設專門小組 華裔湯曉慧負責

打擊仇亞犯罪 金山設專門小組 華裔湯曉慧負責
控訴仇恨犯罪門檻高「關鍵證據」難掌握

控訴仇恨犯罪門檻高「關鍵證據」難掌握

熱門新聞

代表八個被告的律師蒙特斯說，該監獄內充斥猖獗的文化、圍牆內的性交易。（記者劉先進╱攝影）

「強姦下藥 拍露骨照」 東灣8女囚 指控聯邦女監獄 性虐待

2023-08-16 22:36
裂谷熱向北加州蔓延。 （美聯社）

咳嗽、發燒、胸痛…「裂谷熱」向北加州蔓延

2023-08-16 16:06
灣區民眾回憶茂宜島逃生經歷並悼念遇難者。(Getty Images)

假期成噩夢 灣區遊客談逃生經歷

2023-08-14 02:19
根據德勤的數據，今年的學校用品比兩年前高出24%。（記者葛歆睿／攝影）

開學在即 華人媽媽「反向海淘」買用品 只要一半價錢

2023-08-13 02:15
州醫療保健服務廳醫療保健福利和資格科助理副主任黃盈嘉說，加州21%、總計22.5萬的白卡會員，因為沒郵寄續保資料而退保。但在9月30日前，民眾交回續保資料，可重返白卡計畫。（記者劉先進／翻攝）

倒數46天…加州22.5萬白卡被退保 9‧30前得寄回續保資料

2023-08-16 02:19
13日音樂節當天，一輛無人駕駛汽車停留在太平洋高地。（記者李怡／攝影）

舊金山音樂節擠10萬人 無人駕駛出租車「停擺」交通全癱瘓

2023-08-14 01:36

超人氣

更多 >
李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西
颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心

颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心
什麼血型是易怒體質？O型自走砲 、這型像火山積蓄能量

什麼血型是易怒體質？O型自走砲 、這型像火山積蓄能量
颶風喜萊莉今襲南加州 將致災難級洪水 低窪區嚴防豪雨

颶風喜萊莉今襲南加州 將致災難級洪水 低窪區嚴防豪雨