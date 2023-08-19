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向學生購買色情照和影片 聖荷西學校員工被捕

記者葛歆睿／聖他克拉拉即時報導
聖荷西山谷基督教學校43歲的工作人員鮑德溫因涉嫌持有和傳播兒童性材料的重罪而被捕。（聖荷西警察局提供）
聖荷西山谷基督教學校43歲的工作人員鮑德溫因涉嫌持有和傳播兒童性材料的重罪而被捕。（聖荷西警察局提供）

據警方稱，聖荷西山谷基督教學校（Valley Christian Schools）的一名43歲工作人員周四因向學生付費購買色情照片和影片而被捕。

警方在新聞稿中稱，聖荷西市居民鮑德溫（Todd Baldwin）於周三被指控擁有未成年人的露骨照片和影片。周三，警方獲得搜查令搜查了他的辦公室和家中。鮑德溫隨後因涉嫌持有和傳播兒童性材料的重罪而被捕。

根據發給家長的一份說明，山谷基督教學校官員表示，在警方將調查通知管理人員後，鮑德溫已被行政休假。警方在聲明中補充說，學校正在全力配合調查。

山谷基督教學校的一份聲明部分內容如下：「我們山谷基督教學校對針對設施部門一名成員的這些指控中列出的行為深感不安，這與我們的基督教信仰、價值觀和標準背道而馳。我們鼓勵任何了解此事相關信息的人聯繫聖荷西警察局。由於這是一項正在進行的刑事訴訟，我們目前不會發表進一步評論。」

Valley Christian Schools在同一校園內提供小學、初中和高中K-12教育。當局沒有具體說明據稱受害者的年齡。

聖荷西 刑事訴訟 教育

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