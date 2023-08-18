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華人留學生搭Uber受重傷 舊金山華埠社區愛心捐款1萬7千元

華人留學生搭Uber受重傷 舊金山華埠社區愛心捐款1萬7千元

記者劉先進 ／舊金山即時報導
美國華裔精神健康聯盟(MHACC)負責人彭一玲（中），18日將在GoFundMe上的籌款1萬7287.27元支票，交給交通大學校友會會長謝東（右）和校友Cindy Liu（左）。（記者劉先進 ／攝影）
美國華裔精神健康聯盟(MHACC)負責人彭一玲（中），18日將在GoFundMe上的籌款1萬7287.27元支票，交給交通大學校友會會長謝東（右）和校友Cindy Liu（左）。（記者劉先進 ／攝影）

美國華裔精神健康聯盟(MHACC)負責人彭一玲，18日將在GoFundMe上的籌款1萬7287.27元支票，交給交通大學校友會會長謝東和校友Cindy Liu。她們將轉交給4月22日淩晨搭乘Uber受傷的中國留學生劉蒙雨（Menyu Liu）及家人。交大校友會也感謝市民的熱心幫助。這筆愛心捐款，將用於劉蒙雨今後的理療康復。

本報之前曾獨家報導，在軟體巨頭思愛普 (SAP)擔任軟體開發師、26歲的中國大陸留學生Bethany Huang，4月22日淩晨5時35分許乘坐Uber時前往舊金山機場時，突發車禍，Uber車撞向中間分隔帶，車燈失效，一輛車飛速追尾，她不幸遇害。同行的好友劉蒙雨（Menyu Liu）受重傷，在醫院救治。 美國華裔精神健康聯盟(MHACC)、劉蒙雨親友和交通大學校友會在GoFundMe籌款，希望能幫助她。

根據劉蒙雨母親於女士提供的訊息和報案號碼顯示，劉蒙雨從馬里蘭州過來，找本科好友Bethany Huang散心。兩人乘Uber車，準備到舊金山機場坐飛機，一同到丹佛遊玩。結果出現慘劇。加州巡警此前告訴本報記者，根據最初調查報告，Uber車突然在高速路失控，撞向中間的水泥分隔帶，車況不穩定，車燈全部熄滅。由於事發時候為淩晨5時許，後續其他車輛看不到Uber車，導致其他車追尾。

彭一玲表示，自從籌款訊息發表後，熱心人士捐款頗為踴躍。籌款頁面關閉後，共籌集1萬7727元，而籌款平台 GoFundMe扣除數百元的手續費，剩餘的1萬7287.27元支票在當天轉交給交大校友會，再由轉交給劉蒙雨家人。

交通大學校友會會長謝東和校友Cindy說，劉蒙雨出事後一度情緒有些波動。此前經過一個月時間的治療，已經出院。但因為經過車禍撞擊，怕腦部有血栓，所以需要每周去接受一到兩次理療，並進行心理輔導。目前夢雨家住在醫院附近，方便就近治療。「她的身體表面看上去可以，但有些動作不能做，不能完全蹲下來，沒有恢復到最佳狀態。」

謝東和Cindy說，劉蒙雨的母親表示，事發時有一輛大卡車撞到Uber車，且肇事逃逸。才導致Uber車失控停在路上，出現後續追尾事件。目前警方已找到肇事司機。由於賠償涉及兩個女孩家，以及Uber司機和卡車，程式比較複雜，所以賠償還在談判中。

加州公路巡警（CHP）警官蒙迪爾（Art Montiel）對本報記者表示，查看目前的調查報告發現，事發當天，一輛大型卡車和一輛Uber車相撞，Uber車被撞後停在最左邊第一條道上，而卡車停在路肩。隨後，第三輛車撞擊Uber導致致命事故發生。「我們還在審查事故報告並進行調查，不確定事故原因，不知道到底是卡車撞Uber，還是Uber撞卡車，所以也不能確定是否存在肇事逃逸。」

中國留學生劉蒙雨此前在Uber車禍中受傷。華人社區捐款給她。（受訪者供圖）
中國留學生劉蒙雨此前在Uber車禍中受傷。華人社區捐款給她。（受訪者供圖）

中國留學生 GoFundMe 加州

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