華人留學生搭Uber受重傷 舊金山華埠社區愛心捐款1萬7千元

美國華裔精神健康聯盟(MHACC)負責人彭一玲（中），18日將在GoFundMe上的籌款1萬7287.27元支票，交給交通大學校友會會長謝東（右）和校友Cindy Liu（左）。（記者劉先進 ／攝影）

美國華裔精神健康聯盟(MHACC)負責人彭一玲，18日將在GoFundMe 上的籌款1萬7287.27元支票，交給交通大學校友會會長謝東和校友Cindy Liu。她們將轉交給4月22日淩晨搭乘Uber受傷的中國留學生 劉蒙雨（Menyu Liu）及家人。交大校友會也感謝市民的熱心幫助。這筆愛心捐款，將用於劉蒙雨今後的理療康復。

本報之前曾獨家報導，在軟體巨頭思愛普 (SAP)擔任軟體開發師、26歲的中國大陸留學生Bethany Huang，4月22日淩晨5時35分許乘坐Uber時前往舊金山機場時，突發車禍，Uber車撞向中間分隔帶，車燈失效，一輛車飛速追尾，她不幸遇害。同行的好友劉蒙雨（Menyu Liu）受重傷，在醫院救治。 美國華裔精神健康聯盟(MHACC)、劉蒙雨親友和交通大學校友會在GoFundMe籌款，希望能幫助她。

根據劉蒙雨母親於女士提供的訊息和報案號碼顯示，劉蒙雨從馬里蘭州過來，找本科好友Bethany Huang散心。兩人乘Uber車，準備到舊金山機場坐飛機，一同到丹佛遊玩。結果出現慘劇。加州 巡警此前告訴本報記者，根據最初調查報告，Uber車突然在高速路失控，撞向中間的水泥分隔帶，車況不穩定，車燈全部熄滅。由於事發時候為淩晨5時許，後續其他車輛看不到Uber車，導致其他車追尾。

彭一玲表示，自從籌款訊息發表後，熱心人士捐款頗為踴躍。籌款頁面關閉後，共籌集1萬7727元，而籌款平台 GoFundMe扣除數百元的手續費，剩餘的1萬7287.27元支票在當天轉交給交大校友會，再由轉交給劉蒙雨家人。

交通大學校友會會長謝東和校友Cindy說，劉蒙雨出事後一度情緒有些波動。此前經過一個月時間的治療，已經出院。但因為經過車禍撞擊，怕腦部有血栓，所以需要每周去接受一到兩次理療，並進行心理輔導。目前夢雨家住在醫院附近，方便就近治療。「她的身體表面看上去可以，但有些動作不能做，不能完全蹲下來，沒有恢復到最佳狀態。」

謝東和Cindy說，劉蒙雨的母親表示，事發時有一輛大卡車撞到Uber車，且肇事逃逸。才導致Uber車失控停在路上，出現後續追尾事件。目前警方已找到肇事司機。由於賠償涉及兩個女孩家，以及Uber司機和卡車，程式比較複雜，所以賠償還在談判中。