賴清德：距離矽谷最近的就是台灣 將台灣打造為矽谷

副總統賴清德在舊金山僑宴時說，距離矽谷最近的就是台灣，將台灣打造為矽谷。（記者江碩涵╱攝影）

中華民國副總統賴清德 出訪巴拉圭，回程當地時間16日過境西岸舊金山 ，晚上7時在灣區的萬豪水岸飯店（Marriott Waterfront）出席歡迎僑宴，現場集結了700多位僑胞參與僑宴。

賴清德致詞表示，感謝各位鄉親不辭辛勞來到舊金山，代表蔡英文出訪，過境舊金山，那年冬天特別寒冷，也是疫情非常嚴重的時刻，還記得當時這些鄉親不怕寒冷，不辭辛勞，還是到舊金山來接機，喊出「台灣加油」。賴清德說，非常感謝美國，秉持非常安全、舒適、便利的原則，提供他過境的協助，特別感謝美國在台協會（AIT）主席羅森柏格，

賴清德說，人在美國，但心在台灣，台灣無論發生大大小小的事情，大家一定都義不容辭站出來幫忙，包括疫情、俄烏戰爭、土耳其地震，大家都是出錢出力，讓世界看到台灣的大家，也看到大家願意為國際付出。

賴清德說，要跟大家說道謝，非常感謝能與大家的緣分，尤其是舊金山灣區、矽谷 ，有非常多鄉親在這裡工作，矽谷就是代表美國創新、自由、開放的經濟，今天我想要用創新的台灣，來跟大家報告。

賴清德說，其實矽谷的創新繁榮、自由開放的精神，啟發了許許多多的國家，也啟發了更多的人，40年前，台灣有一群工程師充滿熱情與理想，同樣受到啟發，這群工程師決定離開地球的這邊，回到地球另一邊台灣，播下種子，其中一支就是半導體的種子，細心灌溉，成為一棵大樹，台灣晶圓製造與封裝測試占全球第一，半導體企業可以生產90%以上全球的先進製程。

他說，兩周前台積電才將全球製造中心落腳台灣，強調根留台灣，未來台積電會更積極地研發半導體技術，台灣未來會肩負全球繁榮進步更大的責任。

賴清德說，台灣不只半導體，還有金屬、製造工業、紡織、各個工業，每家都是隱形冠軍，在全球供應鏈上扮演非常重要的角色，在世界上要推動和平繁榮，台灣將扮演非常重要的角色，舉幾個例子來說，iPhone有36%以上都是台灣製造、特斯拉也有75%零件由台廠供應，筆記型電腦全球有80%都是台灣的公司生產製造，AI也有90%伺服器在台灣製造。

賴清德說，大家應該給台灣一個喝采，給台灣一個加油。他說，但現在情勢變化非常快，現在世界貿易的規則，會走向公平競爭、淨零碳排等，台灣要擴大自己的優勢，經濟發展才能立於不敗之地，將台灣打造為創新繁榮的台灣，帶動經濟進步發展。

賴清德說，距離矽谷最近的地方，不是洛杉磯也不是西雅圖，就是台灣科學園區，這代表著台灣的科技產業已經與全球供應鏈綁在一起，台灣扮演著更重要的角色，另外Youtube創辦人陳士駿說，台灣有最棒的工程師、創新與創投，台灣可以成為下一個矽谷。

他說，他認為台灣立基的地方除了陳士駿所說的以外，還有最適合創新發展的民主制度、豐沛的資金，以及完整的科技產業做支撐，台灣全島已經是一日生活圈的科技廊帶，台灣的確有能力與灣區矽谷相呼應，將台灣打造為矽谷。