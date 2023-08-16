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賴清德過境金山 中國百位僑民抗議：賴破壞兩岸關係

本報記者／中半島即時報導
中國僑民一方，拿著擴音器帶領抗議者喊口號的劉寶海表示，自己是福建人，因為與台灣隔海相望，所以對台灣非常有感情。他認為賴清德「竄訪」美國的行為是破壞兩岸關係，讓台灣民眾陷於戰危之中。（本報記者 / 攝影）
中國僑民一方，拿著擴音器帶領抗議者喊口號的劉寶海表示，自己是福建人，因為與台灣隔海相望，所以對台灣非常有感情。他認為賴清德「竄訪」美國的行為是破壞兩岸關係，讓台灣民眾陷於戰危之中。（本報記者 / 攝影）

中華民國副總統賴清德於16日下午4時飛抵舊金山國際機場，大約4時25分抵達Hyatt Regency酒店，早已在此恭候多時的約500名台灣僑胞揮舞著手中的美國國旗、中華民國國旗，高喊「台灣加油」的口號，用最熱烈的方式迎接賴清德的到來，雖有大批安保人員簇擁，賴清德還是與前排台僑一一擊掌互動，顯得十分親民。陪同的有中華民國駐美代表蕭美琴、僑務委員會委員長徐佳青、駐舊金山台北經文處處長賴銘琪等。

早在當日下午2時，熱情的台僑就陸續來到Hyatt Regency酒店門口列隊等待。據悉，灣區本地各僑團共派出400多人，另有50多人從南加州趕來。

雖有大批安保人員簇擁，賴清德還是與前排台僑一一擊掌互動，顯得十分親民。（本報記者...
雖有大批安保人員簇擁，賴清德還是與前排台僑一一擊掌互動，顯得十分親民。（本報記者 / 攝影）

在中方陣營中，有兩張西方面孔非常顯眼。他們代表A.N.S.W.E.R（Act N...
在中方陣營中，有兩張西方面孔非常顯眼。他們代表A.N.S.W.E.R（Act Now to Stop War & End Racism）Coalition，手中所舉的標語上寫著「US HANDS OFF CHINA」，「STOP CHINA BASHING」。（本報記者 / 攝影）

酒店的馬路對面，則有近百名中國僑民揮著中國國旗，舉著「世界上只有一個中國」等標語，高喊「反對台獨」、「台獨死路一條」等口號，抗議賴清德過境舊金山。其中也有特地從俄勒岡州、華盛頓州前來參加示威的人士。兩方陣營之間相距至少有100呎，中間隔了一條馬路和酒店的停車場，當地警方也派出警力，有效的避免了雙方的正面衝突。

俄勒岡州中國統一促進會會長靖東升告訴本報，看到此次抗議活動的號召後，組織了10人開車10個小時南下跨洲來參加。移民美國20多年的他始終堅信台灣是中國的不可分割的一部分，並稱認識的很多台灣朋友也認同「一個中國」。

支持中國僑民一方，拿著擴音器帶領抗議者喊口號的劉寶海表示，自己是福建人，因為與台灣隔海相望，所以對台灣非常有感情。他認為賴清德「竄訪」美國的行為是破壞兩岸關係，讓台灣民眾陷於戰危之中。「我希望中國是和平統一的，只有和平統一，才是台海穩定的支柱。」

在抗議陣營中，有兩張西方面孔非常顯眼。他們代表A.N.S.W.E.R（Act Now to Stop War & End Racism）Coalition，手中所舉的標語上寫著「US HANDS OFF CHINA」，「STOP CHINA BASHING」。

A.N.S.W.E.R Coalition西部區域協調員Richard Becker向本報表示，他們非常擔心美國與中國之間發生戰爭，兩個超級核大國一旦開戰後果不堪設想，必將置全世界的人民於危險之中。而美國政府正在為這場戰爭做準備，刻意製造、渲染與中國的競爭關係，並利用台海問題為其帝國主義服務，以針對中國。

Becker認為美國武裝台灣、幫助台灣訓練軍隊，違反了1972年2月美國與中國簽署的「上海公報」中「一個中國」政策，侵犯了中國的主權和國家獨立。

兩方陣營之間相距至少有100呎，中間隔了一條馬路和酒店的停車場，當地警方也派出警...
兩方陣營之間相距至少有100呎，中間隔了一條馬路和酒店的停車場，當地警方也派出警力，有效的避免了雙方的正面衝突。（本報記者 / 攝影）

酒店的馬路對面，則有近百名中國僑民揮著中國國旗，舉著「世界上只有一個中國」等標語...
酒店的馬路對面，則有近百名中國僑民揮著中國國旗，舉著「世界上只有一個中國」等標語，高喊「反對台獨」、「台獨死路一條」等口號，抗議賴清德過境舊金山。

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