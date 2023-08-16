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賴清德舊金山灣區僑宴700多僑胞 主流政界人物也到場

記者江碩涵／舊金山即時報導
灣區主流政界人士到場，包括加州眾議員羅達倫(Evan Low)、聖他克拉拉縣議員李洲曉（Otto Lee）、佛利蒙市長高敘加、Foothill-De Anza社區大學學區校董暨庫比蒂諾前市長黃少雄（Gilbert Wong）等到場參加僑宴。（記者江碩涵／攝影）
灣區主流政界人士到場，包括加州眾議員羅達倫(Evan Low)、聖他克拉拉縣議員李洲曉（Otto Lee）、佛利蒙市長高敘加、Foothill-De Anza社區大學學區校董暨庫比蒂諾前市長黃少雄（Gilbert Wong）等到場參加僑宴。（記者江碩涵／攝影）

副總統賴清德出訪巴拉圭，回程當地時間16日過境西岸舊金山，晚上7時在灣區的萬豪水岸飯店（Marriott Waterfront）出席歡迎僑宴，現場集結了700多位僑胞參與僑宴。除了僑胞外，也有不少灣區主流政界人士到場，包括加州眾議員羅達倫(Evan Low)、聖他克拉拉縣議員李洲曉（Otto Lee）、佛利蒙市長高敘加、Foothill-De Anza社區大學學區校董暨庫比蒂諾前市長黃少雄（Gilbert Wong）等到場。

我國駐美代表蕭美琴上台致詞時表示，謝謝僑胞長期支持外交工作，也期待外交工作的每個腳步，在海外的僑胞作為每個支持與後盾，所共同與擁有的語言，民主自由更是台灣與美國的共同價值，和平穩定也是台美的共同堅持，做為區域良善力量不可或缺的角色，在未來持續共同努力下，台美關係不斷茁壯，感謝台胞的每份關心。

副總統賴清德出訪巴拉圭，回程當地時間16日過境西岸舊金山，晚上7時在灣區的萬豪水...
副總統賴清德出訪巴拉圭，回程當地時間16日過境西岸舊金山，晚上7時在灣區的萬豪水岸飯店（Marriott Waterfront）出席歡迎僑宴，現場集結了700多位僑胞參與僑宴。（記者江碩涵／攝影）

李洲曉接受採訪時表示，台灣與美國一直有著很好的關係，尤其聖他克拉拉縣（矽谷最主要的縣）又與台灣有著很深的關係，新竹與聖縣一直都是姊妹縣，而台灣也有許多高科技人才在矽谷發光發熱，非常樂見台美關係持續友好、互助合作，共創未來。

高敘加則表示，她所在的佛利蒙有相當多台裔居民，她自己也是台裔第二代，佛利蒙不僅有著頂級的工業製造業與科技業，像是特斯拉等，也有相當多的資源，非常樂見台美關係友好，也很榮幸可以參加僑宴。

洛杉磯台灣會館基金會董事長陳柏宇說，南加州很榮幸有50多人，帶隊過來歡迎我們的副元首，這也是一個創舉，從千里外的台灣，從洛杉磯到舊金山，千里來相會，其中有兩大感謝。他說，首先感謝台灣元首、副元首是全世界最辛苦的，台灣總統要處理各黨各派的意見，還要處理中國的文攻武嚇，但台灣和美國是有史以來最好的關係就是現在，另一個感謝就是獻給這次這麼辛苦的特使團，鐵人部隊及台灣執政團隊。

副總統賴清德出訪巴拉圭，回程當地時間16日過境西岸舊金山，晚上7時在灣區的萬豪水...
副總統賴清德出訪巴拉圭，回程當地時間16日過境西岸舊金山，晚上7時在灣區的萬豪水岸飯店（Marriott Waterfront）出席歡迎僑宴，現場集結了700多位僑胞參與僑宴。（記者江碩涵／攝影）

他表示，還記得陳水扁時期，美國國會議員還得偷偷摸摸的去見面，洛杉磯看不下去就去聯邦大樓去示威，從台灣旅行法後，台美高層可以互相碰面，這也是台美雙方的努力，台灣在防疫期間也是做到世界數一數二，既然做得這麼好，就更需要賴清德副總統擔任總統。

史丹福大學醫學院教授王智弘、北加州台灣同鄉聯合會會長張正邦等也都上台致詞。記者截稿前，賴清德尚未上台致詞。

副總統賴清德出訪巴拉圭，回程當地時間16日過境西岸舊金山，晚上7時在灣區的萬豪水...
副總統賴清德出訪巴拉圭，回程當地時間16日過境西岸舊金山，晚上7時在灣區的萬豪水岸飯店（Marriott Waterfront）出席歡迎僑宴，現場集結了700多位僑胞參與僑宴。（記者江碩涵／攝影）

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