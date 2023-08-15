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「守護民主 鞏固邦誼」灣區僑胞8字熱迎賴清德過境金山

本報記者／南灣即時報導
周信結相信，賴副總統是最具地方及中央執政經驗，最有國際外交事務能力的領袖，是最能带台灣堅持主權桿衛民主，抵御中共侵略帶領台灣永續發展的總統侯選人。（本報記者／攝影）
周信結相信，賴副總統是最具地方及中央執政經驗，最有國際外交事務能力的領袖，是最能带台灣堅持主權桿衛民主，抵御中共侵略帶領台灣永續發展的總統侯選人。（本報記者／攝影）

中華民國副總統、2024民進黨總統候選人賴清德16日過境舊金山，灣區台灣僑胞以「守護民主，鞏固邦誼」八個字對副總統過境表示竭誠歡迎。

舊金山灣區信賴之友會共同召集人、僑務諮詢委員、北加州南灣台灣同鄉會會長周信結引述美國智庫「國際評估與戰略中心」高級研究員費舍爾（Richard D. Fisher, Jr.）的分析稱，蔡英文及賴清德過境美國，顯示出自由台灣的生存，對民主世界的生存至關重要。蔡英文及賴清德經受住中國共產黨的猛烈騷擾，向世界證明了中國共產黨在道德上已經破產。台灣作為一個自由民主國家生存的每一天，都是在瓦解中國共產黨獨裁統治的合法性。因此台灣生存攸關世界自由。

周信結指出，民進黨執政的七年里，蔡英文總統團隊包括賴清德副總統，帶領台灣在經濟、自由民主、外交方面都有卓越表現。

台灣在經濟方面位居亞洲前茅，去年僅次於日本。就自身而言，整體經濟表現更是10多年來最佳。另外，蔡政府也努力調整台灣的經貿體質。不論是半導體、資訊產業、精密機械，或者是再生能源、生技醫療，甚至是最近的AI產業，台灣都在世界上占有一席之地，並且在持續提升競爭力。

台灣在民主自由度的排名更高居亞洲第一。在外交上和世界民主國家結盟建立合作關係也有傑出成就。美國參衆兩院領袖及重要委員會成員相繼訪台，希望強化台美合作關係。同時也透過台北法案，台灣政策法，國防授權等法案，在囯防外交等領域全力支持台灣。最近美國眾議院通過台灣國際團結法案，對抗中國阻礙台灣參與國際組織的行為，指出美方反對任何在沒有台灣人民同意下，試圖改變台灣地位的倡議。

周信結表示，這次大選，賴副總統提出強化國防嚇阻能力、鞏固經濟安全發展、強健民主夥伴關係、維持兩岸現狀這四大支柱作為台海永續和平、國家繁榮的未來發展方向。

周信結相信，賴清德是最具地方及中央執政經驗，最有國際外交事務能力的領袖，是最能带台灣堅持主權捍衛民主、抵禦中共侵略、帶領台灣永續發展的總統侯選人。他表示，台灣僑胞在海外會全力協助他競選，也是希望台灣人民在這個民主及與中共極權抗衡的關鍵時刻支持他當選，來帶領台灣繼續捍衛台灣民主的生活方式。

賴清德 蔡英文 共產黨

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